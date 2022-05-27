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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| إيهاب جلال يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وأثيوبيا.. والشرطة الألمانية تحقق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

بالأسماء.. إيهاب جلال يستقر على ضم 44 لاعبًا في قائمة منتخب مصر

استقر إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، على قائمة الفريق لمواجهتى غينيا وإثيوبيا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية عام 2023.

الشرطة الألمانية تحقق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت من جانب الشرطة الألمانية، نظير احتفالاتهم بالتتويج ببطولة الدوري الأوروبي، في شرفة (مبنى رومر)، أحد أبرز معالم المدينة.

ليفربول يعلن جاهزية ألكانتارا وفابينيو لمواجهة ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن جاهزية الثنائي تياجو ألكانتارا وفابينيو لمباراة ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

زكريا زهيد مدافع الوداد السابق: الأهلي مخيف.. والجماهير لا تسجل في الشباك.. والخطيب بـ 1000 رجل| حوار

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، قمة من العيار الثقيل بين الأهلي والوداد المغربي، الاثنين المقبل، على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أسطورة المغرب : مباراة الأهلي والوداد صعبة .. والشناوي حارس عظيم |خاص

أكد محمد التيمومي، أسطورة منتخب المغرب، أن مباراة النادي الأهلي أمام الوداد صعبة، مشيراً إلى أن محمد الشناوي، حارس القلعة الحمراء، حارس عظيم.

محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في العالم.. وبنزيما بعدي

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، أنه وضع لنفسه هدفا قبل انطلاق الموسم الحالي، بتحقيق جائزتي الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي وأفضل صانع ألعاب.

ديربي عربي حارق.. رؤوف خليف مُعلقا على مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

أعلن التونسي رؤوف بن خليف معلق قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن تعليقه على أحداث مباراة الأهلي والوداد في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2022 قبل مباراة الأهلي والوداد

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم الإثنين المقبل، على ملعب مُركب محمد الخامس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار الرياضة إيهاب جلال منتخب مصر غينيا اثيوبيا الشرطة الألمانية آينتراخت فرانكفورت

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أخبار الرياضة| إيهاب جلال يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وأثيوبيا.. والشرطة الألمانية تحقق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت

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