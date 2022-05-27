أخبار الرياضة| إيهاب جلال يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وأثيوبيا.. والشرطة الألمانية تحقق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

استقر إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، على قائمة الفريق لمواجهتى غينيا وإثيوبيا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية عام 2023.

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت من جانب الشرطة الألمانية، نظير احتفالاتهم بالتتويج ببطولة الدوري الأوروبي، في شرفة (مبنى رومر)، أحد أبرز معالم المدينة.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن جاهزية الثنائي تياجو ألكانتارا وفابينيو لمباراة ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، قمة من العيار الثقيل بين الأهلي والوداد المغربي، الاثنين المقبل، على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكد محمد التيمومي، أسطورة منتخب المغرب، أن مباراة النادي الأهلي أمام الوداد صعبة، مشيراً إلى أن محمد الشناوي، حارس القلعة الحمراء، حارس عظيم.

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، أنه وضع لنفسه هدفا قبل انطلاق الموسم الحالي، بتحقيق جائزتي الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي وأفضل صانع ألعاب.

أعلن التونسي رؤوف بن خليف معلق قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن تعليقه على أحداث مباراة الأهلي والوداد في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم الإثنين المقبل، على ملعب مُركب محمد الخامس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.