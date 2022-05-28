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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تتعاون مع الجهات الأمنية لمنع تسريب امتحانات الدبلومات الفنية 2022

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 مؤمنة بالكامل ضد أي محاولات للتسريب بالتعاون مع الجهات الامنية المعنية في الدولة.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن تفاصيل خطة تأمين امتحانات الدبلومات الفنية 2022 

حيث قال المصدر أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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امتحانات الدبلومات الفنية 2022 | الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء العربي والدين

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امتحانات الدبلومات الفنية 2022 | بدء اختبار اللغة العربية في جميع اللجان

واضاف : تم وضع كراسات امتحانات الدبلومات الفنية داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، وتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة"، موضحا أن كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي" ، ويوجد مع كل صندوق ظرفًا خاصًا به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده ، ويكون الصندوق نفسه مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.

وقال المصدر: تضم هذه الصناديق  الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورق وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.

وبدأ منذ قليل طلاب الدبلومات الفنية 2022 في أداء امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وكانت قد تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، عملية نقل صناديق اوراق اسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان الامتحانات الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية وسط حرسة امنية مشددة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتلتزم جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين .

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يبلغ 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة

ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد  الطلاب من (14 - 16) طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

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