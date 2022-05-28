تداول أسئلة وإجابات عربي الدبلومات الفنية على تليجرام .. والتعليم ترصد مصورها

بعد توزيعه في اللجان ..

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص اسئلة و اجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بعد توزيع الامتحان داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية .

ومن جانبها اكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم انه جاري تتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها ، مشيرة الى أنه في حالة ثبوت صحتها سيتم رصد مكان وهوية مصورها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده عن طريق تطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات.

جدير بالذكر انه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يبلغ 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة

ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

ومن المقرر أن يتم البدء في أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2022 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2022/6/24.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022 في جميع محافظات الجمهورية ، بشكل ومستوى يليق بمعلمي مصر.

ووفقا لـ جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 المعتمد رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، من المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2022 “التحريرية” ، ومن اليوم السبت الموافق 28 مايو 2022، حتى الخميس 9 يونيو 2022.