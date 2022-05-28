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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخشى صحوة الإسماعيلي في مواجهة قوية بـ الدوري المصري .. اليوم

الزمالك ضد الإسماعيلي
الزمالك ضد الإسماعيلي

يستضيف الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوزعلى الإسماعيلي في مباراة اليوم، بعد خسارة آخر مباراتين في مسابقة الدوري، أمام إنبي بهدفين دون رد، وطلائع الجيش بهدف نظيف.

ويأمل الزمالك في كسر إنهاء أزمة سوء النتائج على ستاد القاهرة في الفترة الأخيرة، حيث فشل الفارس الأبيض في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات على هذا الملعب، بالخسارة في 3 مناسبات والتعادل في مواجهتين.

وشهدت قائمة الزمالك غياب طارق حامد نظراً لتأهيله في الخارج بسبب إصابة الركبة، بينما يتواجد وجهان جديدان في قائمة الفريق وهما سيف جعفر ويوسف أسامة.

وتضم القائمة كل من: 
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – حسام عبد المجيد – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – سيف جعفر - سيد عبد الله " نيمار".

خط الهجوم: عمر السعيد - يوسف أسامة

على الجانب الآخر، يطمح فريق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الجديد حمزة الجمل في مواصلة انتفاضته الأخيرة بمسابقة الدوري المصري، بخطف نقاط المباراة الثلاث من الزمالك.

وتحسنت نتائج الإسماعيلي في الفترة الأخيرة منذ تولي حمزة الجمل قيادة الفريق خلفا لـ حمد إبراهيم، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء.

قائمة الإسماعيلي:

حارس المرمى .. محمد فوزي ، عمر رضوان ،كمال السيد
خط الدفاع .. باهر المحمدي ،محمد هاشم ، محمد نصر ، عمرو الحلواني ،محمد دسوقي ،
خط الوسط .. عمر الوحش ، محمد بيومي ، محمد عادل ، أحمد مدبولي ، عبد الرحمن مجدي ، مدحت فقوسة ، عماد حمدي ، محمد بن خماسة ، محمد عبد السميع ، سايكو كونتيه.

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم ، محمد الشامي ، أبوبكر حمزة الجمل ، حازم مرسى.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي:

يتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 16 بـ 18 نقطة.

الزمالك الاسماعيلي الدوري المصري فيريرا

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