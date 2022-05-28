صندوق التنمية الثقافية ينهي الاستعدادات لانطلاق ملتقى الخط العربي

تحت شعار رواد مجددون..

أنهى قطاع صندوق التنمية الثقافية الإستعدادات لإنطلاق الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي والتى تحمل شعار "رواد مجددون في مائة عام (1922 ـ 2022)"، وتقام فى الفترة من 6 حتى 20 يونيو 2022 بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربى برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدى، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.



وصرح الدكتور فتحي الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أنه من المقرر أن تشهد الدورة السابعة من الملتقى مشاركة 150 ضيف وفنان مصري وأجنبي، من بينهم 63 فناناً مصرياًَ و27 فناناً أجنبياَ من دول: صربيا ، الصين ، تونس، باكستان، العراق، اليابان ، تايلاند، الجزائر ، اندونيسيا ، ليبيا، اليمن ، افغانستان، الهند، اوزباكستان، نيجيريا.



وأشار الكاتب الصحفي محمد بغدادي بأن لجنة التحكيم قد تشكلت من كل من الأستاذة شيرين عبد الحليم، الأستاذ محمد عبدالعزيز، الأستاذ أحمد عبد الباسط، وذلك لتحكيم الأعمال المتسابقة في مختلف الفروع الأساسية للخط العربي باتجاهاتها المختلفة: الاتجاه الأصيل "ثلاثة مراكز"، "الاتجاهات الخطية الحديثة"، "الطباعة الرقمية"، "الزخرفة والتذهيب"، بالإضافة إلى "جائزة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي".



جدير بالذكر أن هذه الدورة قد شهدت إقبال عدد كبير من فناني الخط العربي للتقدم للمشاركة بالملتقى خاصة بعد أن استطاع الملتقى حجز مكانة خاصة بين المتلقيات الفنية على مستوى العالم في فنون الخط العربي بما يقدمه من إبداعات ونوادر فنون الخط العربي الذي أصبح يلقى اهتمام العالم في الأونة الأخيرة والذي تكلل بإعلان اليونسكو إدراج الخط العربي ضمن قائمتها لصون التراث الثقافي غير المادي، ووصفته بأنه "تعبير عن التناسق والجمال".