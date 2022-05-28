تأهب إسرائيلي قبل مسيرة الأعلام.. والعثور على قذيفة صاروخية بشواطئ تل أبيب

تعيش الشرطة الإسرائيلية حالة تأهب قصوى عشية تنظيم مسيرة الأعلام غدًا الأحد في مدينة القدس .



وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ايلي ليفي إن أكثر من ثلاثة آلاف شرطي ومقاتل من حرس الحدود سيقومون بتأمين مسيرة الأعلام.



وأكد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن مسيرة الأعلام ستجري كما هو محدد لها وستنتهي في باحة حائط المبكى ولن تمر عبر الحرم القدسي الشريف.

وأكد موقع “والاه” العبري، اليوم العثور على قذيفة صاروخية قديمة على شاطئ ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وذكر الموقع العبري أن طواقم المتفجرات الإسرائيلية تعمل على تحييد القذيفة.

يذكر مدينة تل أبيب تعرض لعشرات القذائف الصاروخية خلال الحرب على غزة في مايو الماضي، بعدما ردت الفصائل الفلسطينية على استفزازات المستوطنين في القدس والمسجد الأقصى.