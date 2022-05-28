الغضبان: تنظيم مختلف الفعاليات والمناسبات لعودة بورسعيد إلى مكانتها السياحية

حرص محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي تجمع مشاركين من جميع محافظات بورسعيد، من خلال إقامة المارثون الرياضي لمختلف الأنشطة الرياضية، فضلا عن أهمية توعية الشباب بالمشروعات القومية وجهود الدولة على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى محور التنمية الرياضية و تطوير قطاع الرياضة بمحافظة بورسعيد على غرار كافة القطاعات التي لمسها التطوير بالمحافظة، و تطوير أجندة التنمية الرياضية لتشمل جميع فئات المجتمع، وتنفيذ برامج تحسين النمط الصحي للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية.

جاء حرص محافظ بورسعيد في إطار خطة محافظة بورسعيد لإحداث الرواج السياحي لعودة بورسعيد لمكانتها الرائدة سياحيا.

وفي هذا السياق، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية او الدولية، والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي، و التوسع في الأنشطة الرياضية المرتبطة بالسياحة ،، بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة، مشيرا أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين و ساهمت في دعم القطاع السياحي بالمحافظة.

وأمس اطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إشارة بدء رالي للتزلج بالعجلات " Free Roller Skate " في نسخته الأولى ، في أكبر مضمار مفتوح بشارع رئيسي بطول ٤ كم تقريبا، ويعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، تحت رعاية محافظة بورسعيد وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحي، والمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة. وذلك في ضوء استعدادات محافظة بورسعيد والهيئة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي ٢٠٢٢، وبداية لعدد من الفعاليات التي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد، من بينها إضافة أنماط سياحية جديدة، ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يحظى باهتمام كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.

وقدم المحافظ الشكر الي الشباب والأطفال المشاركين في الرالي والذي بلغ عددهم أكثر من ١٠٠٠ متسابق من جميع محافظات مصر، حيث بدات فعاليات الرالي في تمام الساعة ٨ صباحا، بشارع عاطف السادات " طرح البحر " وعقبه حفل فني من الفلكلور البورسعيدي في حديقة السلام لإحدى فرق السمسمية.

وجدير بالذكر أن محافظة بورسعيد شهدت إقامة أول مارثون رياضي للدراجات بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، و بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات بمسافة بلغت نحو 8 كيلو بمنطقة أنفاق بورسعيد، العام الماضي وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بوجوده وسط شباب المحافظة حول إحدي المشروعات القومية العملاقة بعد ان سطر عمال مصر العظماء بحروف من نور تلك الملحمة الرائعة بحفر انفاق قناة السويس ببورسعيد والاسماعيلية واصفا تلك اللحظة بالتاريخية، و كان المارثون الرياضي يهدف للتوعية بالمشروع القومي العظيم الذي شهدته بورسعيد " أنفاق بورسعيد " الذي يعد أحد المشروعات القومية التنموية العملاقة ، والاستفادة من قيمة الرياضة في التسويق للمدن، والمشروعات الجديدة.

وأوضح محافظ بورسعيد أهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها بشكل دورى، لافتا إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

وفي نفس السياق، كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تقدم صفوف المشاركين في ماراثون رياضي للدراجات الآلية والهوائية والجري، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، العام الماضي والذي انطلق من أمام مقر قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية التي جرى تطويرها مؤخرًا وهي شوارع: عبد الرحمن شكري، والرحاب ، والبترول، وانتهاءً بالميناء البري الجديد والحديقة الدولية المجاورة له.وشهد الماراثون مشاركة أعداد كبيرة من الشباب، في ظل تواجد مكثف لرجال الشرطة والمرور لتسيير الحركة المرورية وتأمين الماراثون، وذلك لتوعية الشباب بالتطور الذي وصل لأكبر الأحياء ببورسعيد "حي الضواحي" والوقوف ميدانيا على التنمية الغير مسبوقة في عدد من مناطق حي الضواحي، حيث تشهد جميع أحياء بورسعيد تطورا في مختلف القطاعات بالتوازي تحقيقا للتنمية المستدامة على أرض الباسلة.

وإيمانا بأهمية التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد والمؤسسات التعليمية والرياضية في تنفيذ ورعاية الأحداث الرياضية المشتركة، وحث طلاب المدارس على المشاركة بها، تشجيعًا لثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية، والتي تعمل على تجديد طاقة الطلاب وتحفيزهم على تحقيق الإنجاز والتفوق الدراسي، نظمت محافظة بورسعيد بالتنسيق مع مدرسة نيرمين اسماعيل الدولية مارثون رياضي بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من طلاب المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وأكد المحافظ، أن تنفيذ المارثون الرياضي لطلاب مصر يأتي في إطار تعريف أبناؤنا الطلاب بالإنجازات والمشروعات القومية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا، فضلا عن التعرف على المعالم السياحية المميزة للمحافظة.

هذا وتستمر استعدادات محافظة بورسعيد لتنفيذ الفعاليات الرياضية والثقافية التي تساهم في الترويج للمدينة الباسلة ووضعها في مصاف المدن السياحية، فضلا عن إبراز جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد وتوعية الشباب وتنمية مهاراتهم.