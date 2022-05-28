20 ألف جنيه.. كيا سبورتاج ترفع أسعار جميع فئاتها في مصر

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية ، من خلال وكيلها المحلى المصرى ، عن زيادة أسعار عدد من طرازاتها المطروحة مؤخرا داخل سوق السيارات المصرية .

كيا سبورتاج موديل 2022

وأوضح وكيل كيا داخل السوق المحلى المصرى ، أن السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ارتفع سعرها مجددا بمقدار 20 الف جنيه على جميع فئاتها المتاحة .

كيا سبورتاج موديل 2022

وتستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

كيا سبورتاج موديل 2022

وتتسارع السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 من وضع الثابات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر ، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة ، و 62 لترًا لسعة خزان الوقود.

كيا سبورتاج موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، بطول 2670 مم، وعرض يبلغ 1855 مم، و 1635 مم للارتفاع، بالاضافة إلى 173 مم للخلوص الارضي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 466 لترًا .

وتظهر السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بشبكة امامية كبيرة الحجم متعدد الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، و اقطاب ثنائية على جانبية السقف، والذي دعم بفتحة بانوراما وسبويبلر خلفي مدبب ، و جنوط رياضية ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف ، و شاشة عرض الوسائط ومكيف هواء اوتوماتيكي.

كيا سبورتاج موديل 2022

وارتفعت أسعار كيا سبورتاج كالتالي :

- فئة LX CAM بسعر 554.900 ألف جنيه بدلاً من 534.900 ألف جنيه

- فئة LX FO + بسعر 609.900 ألف جنيه بدلاً من 589.900 ألف جنيه

- فئة هاي لاين + بسعر 654.900 ألف جنيه بدلاً من 634.900 ألف جنيه

- فئة توب لاين + بسعر 704.900 ألف جنيه بدلاً من 684.900 ألف جنيه

- فئة توب لاين بلاك إيديشن + بسعر 719.900 ألف جنيه بدلاً من 699.900 ألف جنيه