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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

20 ألف جنيه.. كيا سبورتاج ترفع أسعار جميع فئاتها في مصر

السيارة كيا سبورتاج
السيارة كيا سبورتاج موديل 2022

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية ، من خلال وكيلها المحلى المصرى ، عن زيادة أسعار عدد من طرازاتها المطروحة مؤخرا داخل سوق السيارات المصرية .

كيا سبورتاج موديل 2022

وأوضح وكيل كيا داخل السوق المحلى المصرى ، أن السيارة كيا سبورتاج موديل 2022  التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ارتفع سعرها مجددا بمقدار 20 الف جنيه على جميع فئاتها المتاحة .

كيا سبورتاج موديل 2022

وتستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

كيا سبورتاج موديل 2022

وتتسارع السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 من وضع الثابات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر ، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة ، و 62 لترًا لسعة خزان الوقود.

كيا سبورتاج موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، بطول 2670 مم، وعرض يبلغ 1855 مم، و 1635 مم للارتفاع، بالاضافة إلى 173 مم للخلوص الارضي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 466 لترًا .

 

وتظهر السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بشبكة امامية كبيرة الحجم متعدد الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، و اقطاب ثنائية على جانبية السقف، والذي دعم بفتحة بانوراما وسبويبلر خلفي مدبب ، و جنوط رياضية ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف ، و شاشة عرض الوسائط ومكيف هواء اوتوماتيكي.

كيا سبورتاج موديل 2022

وارتفعت أسعار كيا سبورتاج كالتالي : 

- فئة LX CAM   بسعر 554.900 ألف جنيه بدلاً من 534.900 ألف جنيه

- فئة LX FO +   بسعر 609.900 ألف جنيه بدلاً من 589.900 ألف جنيه 

- فئة هاي لاين + بسعر 654.900 ألف جنيه بدلاً من 634.900 ألف جنيه

- فئة توب لاين + بسعر 704.900 ألف جنيه بدلاً من 684.900 ألف جنيه

- فئة توب لاين بلاك إيديشن + بسعر 719.900 ألف جنيه بدلاً من 699.900 ألف جنيه 

سوق السيارات سيارات الفتح كيا زيادة أسعار كيا سبورتاج سبورتاج موديل 2022

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