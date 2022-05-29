محافظ أسيوط: تكثيف حملات التصدي لأعمال البناء المخالف

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها بالتعاون مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لكافة أعمال البناء المخالف على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لقانون البناء وذلك في إطار خطة المحافظة بمواجهة حالات البناء المخالف وتطبيق القانون بكل حسم على أعمال البناء المخالف التي تقام بدون ترخيص دون اتباع المواصفات الفنية في أعمال البناء وبالتالي تشكل خطورة على حياة المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية بالتصدي بكل حسم لأية محاولات للبناء المخالف والإزالة الفورية لها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية ومواصلة جهود ضبط مخالفات البناء على مدار اليوم والرد على كافة الإخطارات الواردة من وحدات المتغيرات المكانية وإزالة المخالفات وتحقيق الانضباط بكافة الأحياء والمراكز والمدن في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين مؤكدًا إنه سيتم ملاحقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم عليهم.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط حملة مكبرة للرصد والتصدي أعمال البناء المخالف بنطاق الحي اسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالتين بناء مخالف.

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط إنه تم تتنفيذ حملة مكبرة بمشاركة مروان ابراهيم نائب رئيس الحي وبمساعدة فريق قسم الاشغالات والازالات ومسئولي الإدارة الهندسية وتم إزالة أعمدة ومباني الدور الرابع بشارع النزهة المتفرع من شارع رياض فضلا عن إزالة أعمدة الدور الخامس بشارع خالد بن الوليد المتفرع من شارع الجمهورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مؤكدا على استمرار الحملات بناءا على توجيهات محافظ أسيوط بتكثيف جهود كافة أجهزة المحافظة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات وذلك حرصاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم وحسم.