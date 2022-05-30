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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشاء في الحر.. طريقة عمل زبادي بالمانجو

طريقة عمل الزبادي
طريقة عمل الزبادي

يحتاج الجسم في فصل الصيف إلى بعض العناصر الغذائية التي تساعد على ترطيبه، ويعد الزبادي من أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل على مد الجسم بالماء وترطيبه جيدا أثناء النوم.

ونستعرض في هذا التقرير أسرع طريقة عمل الزبادي بالمانجو وفقا لموقع food.

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مكونات الزبادي بالمانجو

مانجو مقشرة ومفرومة.

كوب ونصف كوب زبادي قليل الدسم.

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الهال الأخضر.

4 ملاعق صغيرة ريحان منقوع.

أغصان النعناع الطازجة للتزيين.

طريقة عمل الزبادي بالمانجو

1.ضعي الزبادي المعلّق في وعاء، وأضيفي محليًا منخفض السعرات الحرارية ، ومسحوق الهيل الأخضر، وماء الزعفران واخفقي المزيج حتى يصبح ناعمًا.

2. أخرجي جزءًا من الزبادي المُحلى، وأضيفي جزءًا من قطع المانجو، وأضيفي ملعقة كبيرة من بذور الريحان المنقوعة في كل كوب.

3.ضعي عليها قطعة من المانجو مرة أخرى ، وضعي بعضًا من خليط الزبادي، وأضيفي بعضًا من قطع المانجو وضعي فوقها ملعقة صغيرة من بذور الريحان المنقوعة على كل كوب.

4. يُزين بالنعناع ويُقدم على الفور.

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