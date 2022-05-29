عمرو الورداني: ثقافة الاختلاف وفن الحوار من أولويات الحياة وضرورة مجتمعية

انطلقت منذ قليل فعاليات ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار، بجامعة عين شمس في اطار الموسم الثقافي للجامعة، بحضور الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي ومدير الارشاد الزواجي بدار الإفتاء، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأورثوكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعبد اللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي ومدير الارشاد الزواجي ، إنه يجب أن نتعامل بطريقة شاملة حول تصحيح مفاهيم الموروثه المعوقة للتنمية التي تقوم بها الدولة، مؤكدا أن ثقافة الاختلاف وفن الحوار نوع من أنواع أولويات الحياة.

وأشار الدكتور عمرو الورداني، إلى إصدار الأحكام المسبقة، وسوء الفهم الناتج عن عدم الوعي بمواقف الاخرين ينتج من غياب التواصل بكافة اشكاله ، وفي مقدمته الحوار فالحوار هو أسلوب حضاري لتعلم القبول الاجتماعي للآخرين وقبول التنوع الثقافي لمن حولنا، وكلما كان الإنسان لديه استعداد لتقبل الاستماع الآخر هذا يعكس نضجه الفكري وايجابيته في التواصل مع الآخرين.

وأضاف أمين الفتوي ومدير الارشاد الزواجي ، أن الحوار وثقافة الاختلاف ضرورة مجتمعية، لافتا إلى أن السوشيال ميديا شئ متوحش يهدر الوقت .



وأكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أنه يجب أن نقاوم الأفكار المتطرفة بالعلم والهدف من العلم ليس النجاح في الجامعة فقط ، بل التفوق في جميع التخصصات .

وأوضح رئيس جامعة عين شمس ، أن العلم هو الحصن الذي يحمي الإنسان في الوقوع في الفكر الخاطئ .

وأوضحت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة ، أن الندوة تناقش كيفية مواجهة الأفكار السلبية ومكافحة الإرهاب، واختلاف الثقافات وفن الحوار والتعاون فى جو من الثقة والتفاهم لتحقيق السلام والأمن .

تقام الندوة بتنسيق طلابي لأسرة من أجل مصر المركزية.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

جامعك عين شمس



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