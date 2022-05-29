جنرال موتورز تتعرض لعملية قرصنة على بيانات العملاء.. تفاصيل

تعتبر البيانات الشخصية للعملاء إحدى أهم الملفات التي تسعى الشركات العالمية للحفاظ على سريتها وعدم الكشف عنها علناً، وتعتبر عمليات اختراقها خطراً كبيراً يؤثر على اسهم الشركات عالمياً.

في عصر التكنولوجيا المعاصرة، لا تقل خصوصية البيانات والمعلومات عن أهمية الأموال النقدية الموجودة في محفظتك، حيث يوجد هناك العديد من الأشياء التي يمكن للقراصنة الوصول إليها طالما لديهم القدرة على الاختراق

تعتبر عملاق صناعة السيارات الامريكية جنرال موتورز واحدة من أحدث ضحايا الهجمات الإلكترونية، حيث تعرضت الشركة لعملية اختراق كبيرة استهدفت ملفات عملائها، ولاحظت جنرال موتورز عمليات تسجيل الدخول المشبوهة في الفترة من 11 إلى 29 أبريل 2022 على حسابات العملاء عبر الإنترنت.

أدىت عملية الاختراق إلى استرداد غير مصرح به لبطاقات الهدايا باستخدام نقاط مكافأة العملاء، وقالت جنرال موتورز إنه تم تعطيل الميزة بمجرد اكتشاف الاختراق

نجح المخترقون في الوصول إلى المعلومات من حسابات تطبيقات الجوّال عبر الإنترنت الخاصة بشركة جنرال موتورز، حيث تتضمن المعلومات المحدودة التي تم الوصول إليها "الاسم الأول والأخير وعنوان البريد الإلكتروني الشخصي والعنوان الشخصي واسم المستخدم ورقم الهاتف لأفراد العائلة المسجلين المرتبطين بحسابك وآخر معلومات الموقع المفضلة المعروفة والمحفوظة وحزمة أون ستا المشتركة وأفراد العائلة" الصور الرمزية والصور (إذا تم تحميلها)، وصورة الملف الشخصي، ومعلومات البحث والوجهة، ونشاط بطاقة المكافآت، واستبدال نقاط المكافآت عن طريق الاحتيال".

لاحظت جنرال موتورز أنه على الرغم من ثقل هذه المعلومات التي تم الوصول إليها، إلا أن المعلومات الأكثر أهمية لا تزال غير قابلة للاختراق نظرًا لأنها لم يتم تخزينها في الحسابات الخاصة بالعملاء.

تشمل البيانات تاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي ورقم رخصة القيادة ومعلومات بطاقة الائتمان ومعلومات الحساب المصرفي، بصرف النظر عن تعليق ميزة بطاقة الهدايا مؤقتًا، وقامت جنرال موتورز بالفعل بإخطار العملاء الذين تأثروا بهذه المشكلة، كما طُلب من العملاء إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم في عمليات تسجيل الدخول التالية، بينما تم بالفعل إرسال تقرير إلى الجهات القانونية الرسمية .