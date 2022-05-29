عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر كراسة شروط بيت الوطن للمصريين بالخارج

مشروعات الاسكان
مشروعات الاسكان

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم،  باب الحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وتشمل طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، ويتم الطرح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى المصرى، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

ويشمل الطرح  قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا أراضى مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة "المقصد"، ومدينة المنصورة الجديدة.

وحدات سكنية 

و تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، أيضاً، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - مدينتي – وحدات بمشروع "JANNA" بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

وتستعرض صدى البلد كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الثامنة لمشروع بيت الوطن .

للاطلاع على كراسة الشروط اضغط هنا 

بيت الوطن المدن الجديدة العاصمة الادارية المنصورة الجديدة Real Estate finanac

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

موضوعات متعلقة

للمصريين بالخارج.. خطوات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية بمشروع بيت الوطن

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة|رئيس ليبريا يتمنى فوز الوداد على الأهلي.. وبيراميدز يهدد صدارة الزمالك

محمد شبانة يطمئن جمهوره ومحبيه: حالتي مستقرة وسأعود لبرنامجي خلال أيام.. فيديو

تخصيص 70% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي للمستوى الاقتصادي

بعد الفوز بدوري الأبطال.. هل يضمن بنزيما لقب أفضل لاعب في العالم؟

خالد الجندي: تعدد الزوجات خراب للبيوت وليس حلا للعنوسة.. فيديو

الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار تسهيل إيصال الأسلحة لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

الشكوك تزيد والميراث معلق.. هل لـ سمير صبري زوجة وابن من الأساس؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ