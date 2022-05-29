ننشر كراسة شروط بيت الوطن للمصريين بالخارج

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، باب الحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وتشمل طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، ويتم الطرح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى المصرى، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

ويشمل الطرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا أراضى مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة "المقصد"، ومدينة المنصورة الجديدة.

وحدات سكنية

و تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، أيضاً، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - مدينتي – وحدات بمشروع "JANNA" بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

وتستعرض صدى البلد كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الثامنة لمشروع بيت الوطن .

للاطلاع على كراسة الشروط اضغط هنا