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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب محل بـ الموسكي يتاجر في النقد الأجنبي

المتهم
المتهم

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة قيام صاحب محل للتوريدات الكهربائية - كائن بالموسكى بالقاهرة - مقيم بذات الدائرة – له معلومات جنائية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية"

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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