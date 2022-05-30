ضبط صاحب محل بـ الموسكي يتاجر في النقد الأجنبي

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة قيام صاحب محل للتوريدات الكهربائية - كائن بالموسكى بالقاهرة - مقيم بذات الدائرة – له معلومات جنائية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية"

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.