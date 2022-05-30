أشرف صبحي: العلاقة مع البرلمان تكاملية ونستعين بالنواب لوضع خطط الوزارة بالمحافظات

قال الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، إن علاقة الوزارة بنواب البرلمان علاقة تكاملية ، ونتقبل جميع ملاحظاتهم وانتقاداتهم باعتبارهم عين الوزارة لتدارك الاخطاء التي يقومون برصدها في المحافظات .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك بحضور المهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .



وأشاد وزير الشباب بتعاون زعيم الاغلبية المهندس اسرف رشاد بدعمه المستمر للوزارة ، وهو ما يعكس التفاهم الكبير بين النواب والحكومة ، قائلا : لايوجد عمل بشري بدون اخطاء او تقصير ونقدر جهود نواب البرلمان ونستعين بهم في وضع خطط الوزارة ".

وأكد الوزير ، ان الوزارة وضعت خطة لنهاية الفترة البرلمانية الحالية لانجاز اكبر عدد من متطلبات النواب فيما يخص انشاء مراكز شباب جديدة وتطوير البعض منها، مع مراعاة الضغط علي الموازنة العامة للدولة.



واشار وزير الشباب ، الي حرصه الدائم علي دعم المديريات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مختلف ادارات الشباب بالمحافظات ، مؤكدا انه طالب مجلس الوزراء بزيادة بنود الموازنة فيما يتعلق بالباب الرابع لتوفير احتياجات المديريات .

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ان اجتماع اللجنة اليوم ، فرصة للاستماع لكافة متطلبات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والعمل علي حلها بوجود ممثلي وزارتي المالية والتخطيط .



وأكد رئيس لجنة الشباب، ان لجنة الشباب تضم قامات رياضية وابطال اولمبيين يمثلون اضافة كبيرة لعمل اللجنة ، واستطاعوا تقديم حلول ورؤي لعدد من القضايا الرياضية والشبابية الهامة .