نهائي دوري أبطال إفريقيا.. جماهير الوداد تستقبل مشجعي الأهلي بالهتافات

استقبلت جماهير الوداد المغربي جماهير الأهلي بالهتافات لحظة وصولهم ملعب محمد الخامس قبل ساعات من انطلاق نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد في تمام التاسعة مساء.

حرص حسام غالي وخالد مرتجى وأمير توفيق علي تفقد المدرجات المخصصة لجمهور الأهلي فى ملعب محمد الخامس لمواجهة الوداد المغربي .



وانفعل خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي عبر لايف لقناة النادي الأهلي: "جمهورنا هنا.. لقد اتفقنا على ذلك.. كاف اتفق معي بالفعل.. جمهوري سيكون هنا وإذا لم يحدث ذلك هعمل مصيبة.. لن ألعب المباراة إذا لم يتواجد جمهوري في المكان المخصص".



ثم إلتفت إلى مصور النادي الأهلي وقال "صور هذا مباشرة، صور ما يفعلوه بنا في المغرب".



واتصل خالد مرتجي بـ ياسر عثمان سفير مصر في المغرب وقال: "أنا في الملعب وبعد أن مكننا كاف من المكان المخصص لوضع البنرات أوقفنا الأمن وقال إن كاف (لوش لازمة وسنفعل ما نريده وسيدخل الجمهور المغربي من هذا المكان، وهكذا ستحدث مشكلة كبيرة".

وتابع: "أوقفوا عمال تركيب البنرات وأعطوهم تعليمات بوقف العمل، وقد صورنا كل ذلك مباشرة".

وشدد مرتجى علي أن "جمهورنا يفترض به أن يكون وراء المرمى في مدرج يتسع لحوالي 11 ألفا و600 مشجع، واتفقنا على ذلك لمنع التداخل بين جمهوري الأهلي والوداد، وبالتالي أتينا ببنرات النادي لوضعها في الأماكن الخالية وهذا متفق عليه مسبقا".

واختتم خالد مرتجى ، تصريحاته: "الآن الأمن يقول لنا إن هذا المكان ليس مخصصا لنا، سنخصص لكم مكانا مختلفا يتسع لـ 4 آلاف مشجع".