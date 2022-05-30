محافظ قنا يوجه بتيسير إجراءات تراخيص سيارات الطعام المتنقلة للشباب

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة تبسيط مواصفات سيارات الطعام" الأطعمة والمشروبات" وتسهيل منح جميع التراخيص اللازمة لدعم ومساندة ومساعدة الشباب الراغبين فى إقامة مشروعهم الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع تيسير مواصفات سيارة الطعام المتنقلة للشباب، من أجل دعم ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، برئاسة محافظ قنا ، و بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومديرى مديريات الصحة، والإسكان، و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحماية المدنية والمرافق و ممثل عن إدارة مرور قنا، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأضاف محافظ قنا ، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وذلك في إطار حرص المحافظة علي توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.

أشار الداودى، إن مبادرة "سيارة الطعام المتنقلة " تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم مشروعات الشباب من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضارى.

و تابع محافظ قنا ، على أن يكون المشروع فى إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم محققة أهداف رؤية مصر 2030.