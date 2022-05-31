يقوض صناعة الهايبرد.. الاتحاد الأوروبي يفرض لوائح جديدة للانبعاثات

سيفرض الاتحاد الأوروبي لوائح جديدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالسيارات الهجينة (PHEV) التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على نجاحها في السوق وعملية الانتقال إلى عصر السيارات الكهربائية.

بموجب لوائح EU6e الجديدة، من المقرر أن يتم تقييم نسبة الانبعاثات الكربونية لجميع المركبات الكهربائية الهايبرد بلج إن عن طريق القياس بالجرام لكل كيلومتر من ثاني أكسيد الكربون (جم / كم) وبالتالي ستكون أرقام الانبعاثات في الأرقام الرسمية أكثر من الضعف بحلول عام 2027

نتيجة لهذه القوانين الجديدة، من المتوقع أن تتحول السيارة PHEV التي تبلغ حاليا 50 جم / كم إلى حوالي 125 جم / كم في عام 2027 ، مما يؤدي إلى آثار كبيرة وعبء إضافي على تكلفة الملكية ، بسبب الضرائب الأكبر ورسوم الانبعاثات الإضافية المتكبدة.

تعني هذه الأرقام الأعلى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن أرقام انبعاثات متوسط أسطول شركات صناعة السيارات ستحتاج إلى إعادة حساب ، خاصة وأن معظمهم يعتمدون حاليًا على مركبات هايبرد بلج إن لتكون بديلة مركبات الديزل.

لتفادي هذه الأزمة قد تؤدي الحلول الهندسية الصعبة والمكلفة إلى خفض أرقام الانبعاثات الضارة من السيارات الهايبرد بلج إن على سبيل المثال عن طريق استخدام البطاريات الأكبر لتوسيع النطاق الكهربائي فقط مع محركات احتراق أصغر لخفض استهلاك الوقود ، لكن أحد التقديرات يشير إلى أن الحد الأدنى لحجم البطارية المطلوب قد يكون من 30 إلى 40 كيلو واط في الساعة ، وهو ما يعني أن المكوِّن الإضافي سيكون قريبًا جدًا من سعة بطارية السيارة الكهربائية الخالصة.