عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يقوض صناعة الهايبرد.. الاتحاد الأوروبي يفرض لوائح جديدة للانبعاثات

سيارات البلج إن هايبرد
سيارات البلج إن هايبرد

 

سيفرض الاتحاد الأوروبي لوائح جديدة لانبعاثات  ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالسيارات الهجينة (PHEV) التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على نجاحها في السوق وعملية الانتقال إلى عصر السيارات الكهربائية.

 

بموجب لوائح EU6e الجديدة، من المقرر أن يتم تقييم نسبة الانبعاثات الكربونية لجميع المركبات الكهربائية الهايبرد بلج إن عن طريق القياس بالجرام لكل كيلومتر من ثاني أكسيد الكربون (جم / كم) وبالتالي ستكون أرقام الانبعاثات في الأرقام الرسمية أكثر من الضعف بحلول عام 2027

 

نتيجة لهذه القوانين الجديدة، من المتوقع أن تتحول السيارة PHEV التي تبلغ حاليا 50 جم / كم إلى حوالي 125 جم / كم في عام 2027 ، مما يؤدي إلى آثار كبيرة وعبء إضافي على تكلفة الملكية ، بسبب الضرائب الأكبر ورسوم الانبعاثات الإضافية المتكبدة.

 

تعني هذه الأرقام الأعلى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن أرقام انبعاثات متوسط أسطول شركات صناعة السيارات ستحتاج إلى إعادة حساب ، خاصة وأن معظمهم يعتمدون حاليًا على مركبات هايبرد بلج إن لتكون بديلة مركبات الديزل.

 

لتفادي هذه الأزمة قد تؤدي الحلول الهندسية الصعبة والمكلفة إلى خفض أرقام الانبعاثات الضارة من السيارات الهايبرد بلج إن على سبيل المثال عن طريق استخدام البطاريات الأكبر لتوسيع النطاق الكهربائي فقط مع محركات احتراق أصغر لخفض استهلاك الوقود ، لكن أحد التقديرات يشير إلى أن الحد الأدنى لحجم البطارية المطلوب قد يكون من 30 إلى 40 كيلو واط في الساعة ، وهو ما يعني أن المكوِّن الإضافي سيكون قريبًا جدًا من سعة بطارية السيارة الكهربائية الخالصة.

الاتحاد الأوروبي ثانى اكسيد الكربون PHEV لوائح EU6e

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

موضوعات متعلقة

ملخص جائزة موناكو الكبرى..ريد بل تستفيد من أخطاء فيراري وشارل لوكلير يتألم من المركز الرابع..صور وفيديو

فرناندو ألونسو سائق فريق ألبين: تراجع وإحباط لويس هاميلتون ليست مشكلتي

العودة إلى المستقبل.. ديلورين تكشف عن ألفا5 بنطاق تشغيل300 ميل.. صور وفيديو

بمحركات سيارات فورمولا وان..  مرسيدس تكشف عن AMG One الأسبوع الحالي |شاهد

سكواد موبيليتي تكشف عن سولار سيتي الكهربائية.. صور وفيديو

التليفونات والصور .. اختراق تطبيق جنرال موتورز وتسريب بيانات العملاء

رئيس التصميم في BMW يشرح سبب تشابه الطرازين i7 EV و 7 Series

دراسة Autolist: ارتفاع الأسعار والنطاق التشغيلي مصدر قلق مشتري السيارات الجديدة

ترشيحاتنا

مدبولي: يجب توحيد المواصفات القياسية بين دول أفريقيا في الصناعة والتجارة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ بالسويد ..صور

مدبولي: توافر قاعدة بيانات عن الصناعات داخل أفريقيا بوابة تحقيق التكامل

الحكومة: تنسيق مستمر لمواجهة المعوقات وحل مشاكل المستثمرين

حالة الطقس| انكسار الموجة الحارة غدا.. والأجواء مستقرة لنهاية الأسبوع

رئيس العراق يتلقى دعوة رسمية من مصر لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

فيديو

في ذكرى ميلاده.. سر رفض يونس شلبي حضور سعيد صالح حفل زفافه..فيديوجراف

بينهم رمضان صبحي .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر | فيديوجراف

خطفن الأنظار.. ظهور مميز لفنانات سعوديات بمهرجان كان السينمائي

الأسرع في العالم.. الباكستانية إيما عالم تقرأ 789 كلمة في الدقيقة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ