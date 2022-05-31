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محافظات

الوكالة الأمريكية للتنمية تبحث مخرجات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بسوهاج

صدى البلد

عقد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صباح اليوم اجتماع ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصفاء داود مساعد رئيس فريق برنامج دعم قطاع المياه وعلياء محمود مسئول الاتصال بالوكالة الامريكية ومسئولي المكتب الاستشاري تترا تك.

واستشاري مشروع صرف صحي قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم خلال الاجتماع تناول أهم مخرجات مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والتى تتمثل فى رفع كفاءة التشغيل والصيانة وزيادة نسبة تغطية التكاليف.

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وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها هذا بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذى لمشروع صرف صحى الشوكا ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المخطط للمشروع والذى من المقرر الانتهاء منه فى سبتمبر من العام الجارى ودخوله الخدمة وتحقيق رضا  المواطنين.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن مشروع صرف صحى الشوكا بمركز طما جار تنفيذه بتكلفة تبلغ ٤.٥ مليون دولار ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ لتر لكل ثانية وخط انحدار بطول ١٤٠ كيلو متر و٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ الف نسمة.

ومن الجدير بالذكر انه عقب الاجتماع تم تفقد مقر محطة رفع الصرف الصحى الشوكا للتاكد من الالتزام بالتنفيذ طبقًا للمواصفات القياسية كما تم زيارة مشروع صرف صحى السلامون والذى تم تنفيذه بتحويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الأعوام الماضية وذلك للتاكد من تطبيق المعايير القياسية فى التشغيل والصيانة.

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