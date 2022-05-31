توريد 414 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح؛ حيث تم توريد 414225 طن و921 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

قال المحافظ، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، حيث تم توريد 414 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية.

مشيداً بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين، وذلك لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.