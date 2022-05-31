عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 414 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية بالمنيا

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع توريد محصول القمح

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح؛ حيث تم توريد 414225 طن و921 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

قال المحافظ، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، حيث تم توريد 414 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية.

مشيداً بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين، وذلك لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

القمح الأقماح محافظ المنيا الطاقة الانتاجية اللواء اسامة القاضي محصول القمح استعدادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يشهد التسليم الإبتدائي لعدد من مشروعات حياة كريمة بمركز أبوقرقاص

ترشيحاتنا

محمد صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لـ دوري أبطال أوروبا

40 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع نونو مينديز حتى 2026

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كريم بنزيما أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

امتحانات الفرصة الثانية لأولى و2 ثانوي| الطلاب يؤدون التاريخ والفيزياء الآن

مفاجأة .. المتزوج أقل عرضة 3 مرات للوفاة من الأعزب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

فيديو

خطفن الأنظار.. ظهور مميز لفنانات سعوديات بمهرجان كان السينمائي

الأسرع في العالم.. الباكستانية إيما عالم تقرأ 789 كلمة في الدقيقة| فيديوجراف

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ