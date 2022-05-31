مصر تحصد 35 ميدالية والمركز الأول في بطولة إفريقيا لشباب الكونغ فو

نجح المنتخب المصري للووشو كونغ فو في حصد 35 ميدالية متنوعة والمركز الأول خلال منافسات بطولة إفريقيا الخامسة للشباب ساندا التي أقيمت في دولة الجزائر بمشاركة 28 لاعب ولاعبة من الفراعنة.

وفاز المنتخب الوطني للساندا شباب تحت 15 سنة في حصد 12 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية وميدالية فضية وجاءت كالتالي: يوسف كريم البهائي الميدالية الذهبية في وزن 56 كم، والميدالية الذهبية للاعب أحمد عاطف خميس وزن 60 كم والميدالية الفضية لـ محمود محمد عبد الكريم في وزن 48 كم، و جنات هيثم يوسف الميدالية الذهبية في وزن 42 كم وجني عادل الصافي الميدالية الذهبية في وزن 60 كم.

وجاءت باقي نتائج المنتخب الوطني للشاب الإناث تحت 18 سنة فازت بالميدالية الذهبية حبيبة رمضان عبد العزيز في وزن 48 كم، شروق فوزي وهبة الميدالية الذهبية في وزن 65 كم، و محمد رضا نوار الميدالية الذهبية في وزن 52 كم، و يوسف لملوم عبد المقصود الميدالية الذهبية في وزن 60 كم، وعمرو خالد الجيلاني الميدالية الذهبية في وزن 70 كم ، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح الميدالية الذهبية في وزن 75 كم، وعمر محمد سليم الميدالية الذهبية في وزن 80 كم.

وضمن منافسات الأساليب فاز لاعبي المنتخب الوطني للووشو كونغ فو في البطولة الإفريقية للشباب 23 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية.

وجاءت الميداليات كالتالي : طارق رأفت عبد الكريم 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية ومحمود علي أحمد ميدالية ذهبية وميدالية فضية ميدالية برونزية، وعلي عصام 2 ميدالية ذهبية، وهبه الله مصطفي شبيب 3 ميداليات ذهبية.

وفازت أيضا ملك إبراهيم محمد بعدد 2 ميدالية ذهبية وملك محمود إبراهيم 3 ميداليات ذهبية وعمار محمد إبراهيم 3 ميداليات و سيف الله محمد 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية وبلال حسن تحسين 3 ميداليات ذهبية ولين أسامة عبد الحميد ميدالية ذهبية وسندس محمد ابراهيم ميدالية ذهبية.

وأشاد شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بنتائج فريق الشباب مؤكدا أن المنتخب الوطني للكونغ فو استطاع أن يكون على قدر المسؤولية بعد حصد ذلك العدد من الميداليات ضمن الدول المنافسة في البطولة الإفريقية وتوج بالمركز الأول وكأس البطولة.

وشاركت مصر في بطولتي الكأس الأفريقية الثالثة والبطولة الأفريقية للشباب الخامسة للشباب 28 لاعب ولاعبة من المنتخب الوطني للووشو كونغ فو.

وضمت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في بطولتي الكأس الإفريقية الثالثة للووشو كونغ فو والبطولة الأفريقية الخامسة للشباب كلًا من: أيمن جلال- محمود عاطف - عمر ممدوح-أحمد اسماعيل- جمعة رجب- محمد خالد - يوسف كريم - أحمد عاطف - محمود عبد الكريم - يوسف لملوم - عمرو خالد - عبد الفتاح أحمد - عمر شتا - محمد رضا - سندس محمد سنبل - بلال حسن- ملك منتصر- ملك الجارحى - عمار محمد -جنى عماد - ملك ابراهيم و ياسمين سليم - شهد حمدى- إسراء رجب - جنات هيثم - حبيبة رمضان- جنى عادل- شروق فوزي.