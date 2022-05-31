تسليم مساعدات بقيمة مليون و219 ألف جنيه لإقامة مشروعات للأيتام بقنا

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، احتفالية جمعية الأورمان الخيرية، لتوزيع مساعدات مالية " كفالات الأيتام" بقيمة مليون و 219 ألف و 438 جنيه، موزعة على أسر الأيتام بمحافظة قنا بالتعاون مع الهلال الاحمر الإماراتى وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى من خلال برنامج" كفالة وعلاج و إقامة طفل يتيم".

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، و جابر محمد، مدير جمعية الاورمان بقنا.

وأوضح محافظ قنا ، إن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الإرتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر إحتياجاً ، مثمناً الدور الحيوي والفعال لمؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة الأجهزة التنفيذية والمساهمة فى توفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية للتخفيف عنهم وتوفير حياة كريمة وآمنة.

وأشاد محافظ قنا ، بجهود جمعية الأورمان الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها لمساندة هذه الأسر من أجل رفع العبء عن أهالى الايتام من خلال توفير كفالة وعلاج وإقامة للطفل اليتيم، لحماية كرامة المستفيدين وذويهم بتخصيص مبالغ مالية لهم ، مما ساهم فى رسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام وعائلاتهم، مما يعد فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع افراد المجتمع.

وأكد الداودى، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية التي تؤكد على دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع، مضيفاً أن باب مكتبه دائما مفتوحا لتلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم طوال العام وليس يوم واحداً.

من جانبه أوضح جابر محمد، مدير جمعية الأورمان بـ قنا ، أنه تم تسليم مساعدات مالية "كفالات الأيتام"، بقيمة مالية بلغت 1.219.438 جنيه مصرى بمراكز محافظة قنا بالمشاركة مع الهلال الاحمر الإماراتى، الذى لا يدخر جهدًا في تقديم العون والدعم لتنفيذ هذا البرنامج على مدار سنوات من العمل الإنساني المشترك.

وقال إن هناك تنسيق كامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك وفق كشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه في أقاصى قرى ونجوع المحافظة تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للجمعية فى توفير السبل والإمكانيات المتاحة لأسر الأيتام لضمان توفير حياة كريمة، فضلاً عن المساهمة فى تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم.

بدوره أشار حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن بـ قنا ، إلى أن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم و تربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، و سواعد لتنمية الوطن جنباً إلى جنب مع أبناء مصر جميعاً، فضلاً عن أنه عمل وطنى وإنساني فى المقام الأول.

اجتماع الأورمان

اجتماع الأورمان

اجتماع الأورمان

اجتماع الأورمان

اجتماع الأورمان