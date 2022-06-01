بعد حادثة سيدة الدقهلية.. 7 عادات تساعدك على علاج الاكتئاب

يعد الاكتئاب من أخطر الأمراض النفسية التى تجعل الإنسان يفكر فى الإقدام على الانتحار بل وقد يصل الأمر لقتل أقرب الأشخاص لمريض الاكتئاب كما حدث مع سيدة الدقهلية.

فقد هزت واقعة سيدة الدقهلية قلوب الشعب المصرى تلك المرأة التى تحملت معاناة ابنها مع مرض التوحد لمدة 9 سنوات وفى النهاية قتله مع باقي أبنائها وحاولت الانتحار بعد إصابتها بـ اكتئاب ما بعد الولادة.

ولكى لا تتكرر المأساة يجب فهم حالات الاكتئاب بشكل صحيح ففي بعض الحالات لايمكن التخلص منها باتباع شئ واحد فقط مثل تناول الأدوية ولكنه يحتاج لمنظومة كاملة من عادات يومية ومساندة ودعم الأهل والعقاقير الطبية وغيرها الكثير.

ولأن الأدوية مسئولية الطبيب نقدم لكم مجموعة من العادات اليومية التي تساعد فى علاج الاكتئاب وفقا لموقع “ mayoclinic”.



تعرف على الاكتئاب

القراءة والتثقيف وفهم حالتك يحفزك على الالتزام بخطة العلاج الخاصة بك ويشجع عائلتك على التعرف على الاكتئاب لمساعدتهم على فهمك ودعمك.



انتبه لعلامات التحذير

اعرف من طبيبك ما الذي يحفز زيادة أعراض الاكتئاب لديك وضع خطة حتى تعرف ما يجب فعله إذا ساءت الأعراض واتصل بطبيبك إذا لاحظت أي تغييرات في الأعراض أو ما تشعر به واطلب من الأقارب أو الأصدقاء المساعدة في مراقبة علامات التحذير.



تجنب الكحول والمخدرات

قد يبدو أن الكحول أو المخدرات يخففان من أعراض الاكتئاب، لكنهما على المدى الطويل يؤديان إلى تفاقم الأعراض بشكل عام ويجعلان علاج الاكتئاب أكثر صعوبة.



اعتنِ بنفسك

كمية جيدة من الماء يوميا وتناول طعامًا صحيًا خاصة الأطعمة التى تزيد الشعور بالسعادة لديك وكن نشيطًا بدنيًا ومارس الرياضة المفضلة مثل المشي أو الركض أو السباحة أو أي نشاط آخر تستمتع به ومارس تمارين الاسترخاء والتركيز على الجانب الجيد فى الحياة.

النوم الجيد

النوم الجيد مهم جدا لسلامة الجهاز العصبي والصحة النفسية والجسدية لذا لابد من الحصول على قسط كاف من النوم الجيد ليلا بشكل متواصل فى مكان مظلم وإذا كنت تواجه مشكلة في النوم فتحدث إلى طبيبك حول ما يمكنك القيام به.

التزم بخطة العلاج

لا تفوت جلسات أو مواعيد العلاج النفسي حتى إذا كنت تشعر بتحسن ، فلا تتخلى عن الأدوية الخاصة بك، إذا توقفت فقد تعود أعراض الاكتئاب وقد تعاني أيضًا من أعراض تشبه أعراض الانسحاب.