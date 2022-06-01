أحمد كشري: الأهلي خسر معركة وسط الملعب أمام الوداد

أكد أحمد كشري نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي خسر معركة وسط الملعب أمام الوداد المغربي، مشيرًا إلى أن بداية المباراة من جانب ممثل مصر لم تكن بالشكل المطلوب.

وقال أحمد كشري في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC ، كان من الأفضل أن يبدأ موسيماني المباراة بطريقته المعتادة 4-3-3 للسيطرة على وسط الملعب، خصوصًا أنه لا وقت أو مجال للتغيير في مباراة حاسمة ونهائية أمام فريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وأتم، التوفيق لازم لاعبي الوداد المغربي خلال المباراة، ونجحوا في تسجيل هدفين من كرتين وصلوا بهم لمرمى الأهلي، وعلى النقيض لم يستغل لاعبو الأهلي الفرص التي سنحت لهم، والتي وصلت عددها لخمس فرص محققة للتسجيل، كان على الاقل يجب أن يحرز منها لاعبي الأهلي هدفين أو 3 على الاقل.

وكان قد خسر النادي الأهلي، نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد.