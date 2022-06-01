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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السعودية الأولى عالمياً في الزراعة الرقمية لعام 2022

السعودية
السعودية

حصلت السعودية على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022 بعد تحقيقها المرتبة الأولى من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية عن بوابة «نما» التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
 

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وجاء هذا الإنجاز بعد التنافس مع أكثر من 947 مشروعاً، وبمشاركة نحو 109 دول، واجتياز 3 مراحل تقييم وتصويت، وصولاً للتتويج النهائي بالجائزة، حيث استوفت الوزارة المتطلبات والمعايير التقنية، وتمكنت من المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، من خلال استخدام أحدث التقنيات في بناء منظومة «نما»، والتكامل مع البوابة الجيومكانية، وخدمات السجل الزراعي؛ لتوفير خدمات إلكترونية تكاملية وذكية ذات بيانات نوعية وتجربة مستفيدة مبتكرة للمستفيدين.
 

وأكد نائب الوزير، المهندس منصور المشيطي، أن هذه الجائزة تأتي امتداداً لدعم القيادة اللامحدود لمنظومة البيئة والمياه والزراعة للتحول الرقمي في جميع الخدمات، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار وفق مستهدفات «رؤية 2030».

وتسلم الجائزة مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، الدكتور عبد الحميد العليوي من أمين الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، خلال حفل أقيم في العاصمة السويسرية جنيف، بحضور ممثلي الدول الأعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الذي يعد أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.

وأشار الدكتور العليوي إلى أن هذا الإنجاز جاء تماشياً مع «رؤية 2030»، واستراتيجية التحول الرقمي لمنظومة الوزارة من خلال توحيد المنصات الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والصاعدة؛ بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين التجربة الرقمية، ودعم اتخاذ القرار من خلال إتاحة بيانات نوعية وشاملة.

السعودية المرتبة الزراعة الرقمية الإلكترونية نما البيئة

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