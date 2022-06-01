ألفا ديلوريان 5 تظهر رسميا بعد 40 عاما..  صور

اشتهرت السيارة الشهيرة ألفا ديلوريان كوبيه بظهورها في سلسلة أفلام الخيال العلمي والكوميدي Back to the Future منذ 40 عاماً مضت، وبعد غياب طويل منذ تلك الحقبة عادت السيارة بشكل مُفاجئ كسيارة كوبيه رياضية كهربائية جديدة بتصميم مبتكر.

ألفا ديلوريان 5 تظهر رسمياً بعد 40 عام

ستأتي سيارة ألفا ديلوريان بتصميم أبواب على شكل جناح النورس وعدة مزايا أخرى تدخل في التصميم الداخلي والخارجي، بالإضافة لأداء السيارة القوي الذي يشبه سرعة سيارات تسلا الكهربائية.

ألفا ديلوريان 5 تظهر رسمياً بعد 40 عام

تعاونت شركة ألفا مع شركة إيتالديزاين "Italdesign" المعروفة في مجالات التصميم الخارجي والداخلي لتصميم السيارة، وبذلك ستتمتع ألفا ديلوريان 5 بتصميم جديد مزود بأربعة مقاعد وأبواب عملاقة وجناح بتصميم مميز، ومحرك كهربائي عالي القوة.

ستعتمد سيارة ألفا ديلوريان على بطارية 100 كيلوواط في الساعة ستوفر لها مدى سير يبلغ 483 كيلومتر لكل شحنة، وستتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في 2.99 ثانية، وستبلغ سرعتها القصوى 250 كلم/ساعة .

ألفا ديلوريان 5 تظهر رسمياً بعد 40 عام

ستتميز سيارة ألفا ديلوريان بأبواب ضخمة ذات مفصلات علوية مزودة بفتحات تهوية زجاجية مشابهة لفتحات التهوية الموجودة في التصميم القديم، والذي يحافظ على صورة السيارة السابقة المعهودة في أذهان الجمهور، أمّا باقي المزايا والأجزاء فقد تم تعديلها لتتماشى مع عصر الابتكار و الحداثة .

ستتوفر سيارة ألفا ديلوريان 5 بأحدث مزايا تصميم السيارات الكهربائية الحديثة، وسيظهر ذلك في تزويدها بعجلات ضخمة ومصابيح رفيعة LEDفي الأمام والخلف، بالإضافة إلى وجود منفذ الشحن على الحاجز الأمامي الجانبي للسائق، ومشتت هوائي بالخلف بالحجم الكبير..

ألفا ديلوريان 5 تظهر رسمياً بعد 40 عام

تمتاز سيارة ألفا ديلوريان 5 بتصميم ديناميكي جذاب وبلمسة نهائية ثنائية اللون وخط سقف مميز يذكرنا بالسيارة التي اشتهرت من خلال سلسلة أفلام العودة إلى المستقبل.

ستتشابهه السيارة مع سيارة بورشة تايكان، إلاّ أنها تعد أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً بقليل منها، بالإضافة أنها سهلة الدخول في المقصورة بفضل الأبواب الواسعة، كما جاءت السيارة بتصميم بسيط للوحة القيادة، مع لوحة عدادات رقمية وعجلة قيادة عصرية ومسطحة من الأسفل، بالإضافة لوجود شاشة لمسية أصغر توفر فيها نظام ترفيهي متطور .

ألفا ديلوريان 5 تظهر رسمياً بعد 40 عام

ستكشف الشركة عن باقي مواصفات السيارة والأسعار الرسمية وقت الاطلاق الرسمي واللذي سيتم في مهرجان Pebble Beach في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في شهر أغسطس من هذا العام.