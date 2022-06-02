عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. 4 مرشحين لمنصب رئاسة جامعة أسيوط

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب رئاسة جامعة أسيوط خلفا للدكتور طارق الجمال لبلوغه السن القانوني في 31 يوليو القادم .

وكشفت اللجنة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه بعد انتهاء فترة الطعون لم يستبعد أحد من المتقدمين لمنصب رئاسة جامعة أسيوط وهم الدكتور أحمد محمد كمال المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور نوبي محمد حسن عبد الرحيم عميد كلية الهندسة ، الدكتورة مها كامل غانم عمر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عباقرة مصر.. طلاب هندسة أسيوط يبتكرون غواصة لصيانة خطوط البترول بأعماق البحار|فيديو

مجلس جامعة أسيوط يجتمع لبحث شكاوى الطلاب من صعوبة الامتحانات.. تفاصيل

وكانت لجنة اختبار القيادات الجامعية برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف قررت فى جلستها المنعقدة فى 16 مايو الجارى 2022 والخاص بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح لشغل منصب رئيس جامعة أسيوط إلى جانب نفس المنصب المناظر فى جامعات المنصورة والزقازيق والمنيا ومدينة السادات والمقرر خلوهم فى 31 يوليو القادم 2022 .

 

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إنه وفقاً لقرار اللجنة تم فتح باب الترشيح للمناصب المشار إليها سابقاً والمتضمنة منصب رئيس جامعة أسيوط القادم يوم السبت 21 مايو الماضي وحتى الخميس 26 مايو الماضي وكان التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعة وأعلنت القائمة المبدئية للمتقدمين وتم فتح باب الطعون يوم الأحد 29 من نفس الشهر حتى الاثنين 30 مايو ، وأعلنت اللجنة مساء امس الأربعاء القائمة النهائية للمتقدمين ويبدأ يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 فى تسليم أوراق المتقدمين للترشح لأعضاء اللجنة.

 

أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات اخبار جامعة أسيوط رئاسة جامعة اسيوط رئيس جامعة أسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط لجنة اختيار القيادات الجامعية المجلس الاعلى للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

موضوعات متعلقة

استعدادا لبدء بطولة الجمهورية .. جامعة أسيوط تستقبل اتحاد كمال الأجسام

مجلس جامعة أسيوط يناقش سياسة تشغيل مستشفى 2020 لعلاج الأورام

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 2 يونيو 2022

روسيا: الاتحاد الأوروبي يدفع أوكرانيا نحو حافة الهاوية

صندوق تحيا مصر: قوافل طوال العام لتقديم الدعم للأسر المستحقة

مدبولي يتفقد محطات شحن السيارات بالكهرباء في شرم الشيخ

وفد الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا و"اليونيدو" يشيد بالتزام الروبيكي بالمعايير القياسية لدباغة الجلود

وزير الإسكان:تسهيلات للشركات العالمية لتوطين صناعات معالجة المياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ