بالأسماء.. 4 مرشحين لمنصب رئاسة جامعة أسيوط

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب رئاسة جامعة أسيوط خلفا للدكتور طارق الجمال لبلوغه السن القانوني في 31 يوليو القادم .

وكشفت اللجنة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه بعد انتهاء فترة الطعون لم يستبعد أحد من المتقدمين لمنصب رئاسة جامعة أسيوط وهم الدكتور أحمد محمد كمال المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور نوبي محمد حسن عبد الرحيم عميد كلية الهندسة ، الدكتورة مها كامل غانم عمر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكانت لجنة اختبار القيادات الجامعية برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف قررت فى جلستها المنعقدة فى 16 مايو الجارى 2022 والخاص بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح لشغل منصب رئيس جامعة أسيوط إلى جانب نفس المنصب المناظر فى جامعات المنصورة والزقازيق والمنيا ومدينة السادات والمقرر خلوهم فى 31 يوليو القادم 2022 .

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إنه وفقاً لقرار اللجنة تم فتح باب الترشيح للمناصب المشار إليها سابقاً والمتضمنة منصب رئيس جامعة أسيوط القادم يوم السبت 21 مايو الماضي وحتى الخميس 26 مايو الماضي وكان التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعة وأعلنت القائمة المبدئية للمتقدمين وتم فتح باب الطعون يوم الأحد 29 من نفس الشهر حتى الاثنين 30 مايو ، وأعلنت اللجنة مساء امس الأربعاء القائمة النهائية للمتقدمين ويبدأ يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 فى تسليم أوراق المتقدمين للترشح لأعضاء اللجنة.