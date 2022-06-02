سائق مكلارين: علينا إعادة النظر في الإستراتيجيات التي اتبعناها بجائزة موناكو الكبرى

قال السائق لاندو نوريس من فريق مكلارين بسباق “فورمولا وان” موسم 2022، أن فريقه بحاجة لمراجعة الاستراتيجية وإعادة النظر في التكتيكات التي اتبعها خلال سباق جائزة موناكو الكبرى، وذلك بعد أن عبّر البريطاني عن إحباطه عبر رسائل اللاسلكي.

بعد أول وقفة لنوريس في سباق حلبة موناكو لتغيير الإطارات والانتقال لإطارات إنترميديت، أجرى وقفة ثانية لوضع إطارات هارد بعدها، لكن استطاع سائق مرسيدس جورج راسل تجاوزه بعد ذلك من خلال لفة مبكرة

وإثر العلم الأحمر الذي رُفع جرّاء حادثة ميك شوماخر، استأنف نوريس السباق مع بنفس إطارات "هارد" الخيار الذي اعتمدته فيراري كذلك وتبين بعد ذلك خطأه، بينما اتجه آخرون إلى وقفة صيانة لوضع إطارات ميديوم، بما فيهم جورج راسل أمام نوريس والسيارات خلفه مباشرة.

وظل نوريس في المركز السادس لما تبقى من السباق، وفي بعض المناسبات دخل في نقاش محتدم مع المهندس الفني للفريق حول القدر المسموح أن يضغط به، خاصة وأن الفريق هو من جعله يستمر بإطارات هارد طوال السباق في حال هطلت الأمطار مرة أخرى وجعلت المسار زلقًا.

وبعد أن تم إخباره بأن فرناندو ألونسو من ألبين كان يؤخّر قطار السيارات خلفه، قال نوريس عبر اللاسلكي: "أنا بالطبّع لست في حالة تهديد ممن هم خلفي أليس كذلك؟ لذلك يمكنني أن أضغط الآن وأحاول دفع راسل لارتكاب خطأ في الأمام؟ إذا لا تريدونني أن أضغط، ما الذي عليّ فعله بحق الجحيم، أجلس هكذا فقط؟"

وفي المراحل اللاحقة من السباق، طلب نوريس اليائس من فريقه وقفة صيانة أخرى للانتقال لإطارات ميديو وهو ما حدث بالفعل ولكن في اللفة 51، الخطوة التي مكنته من تسجيل أسرع لفة مع إطاراته الجديدة.

وأكمل نوريس السباق مباشرة خلف راسل، وذلك بعد أن حقق مكاسب كبيرة على بإطارات ميديو التي انتقل إليها في وقت متأخر نسبيا، مما كلفهم مركز اقتنصته مرسيدس بالمتسابق جورج راسل.