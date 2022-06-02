عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تونس تفتتح مشوارها في تصفيات أمم أفريقيا برباعية في شباك غينيا الإستوائية

منتخب تونس
منتخب تونس

اكتسح منتخب تونس، نظيره غينيا الإستوائية بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023.

افتتح نعيم السليتي التسجيل لـ تونس في الدقيقة 56، أعقبه سيف الدين الجزيري بالهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة 77 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها السليتي من الجهة اليمنى.

وأحرز يوسف المساكني الهدفين الثالث والرابع لتونس في الدقيقتين 80، 85 مؤكدًا انتصار نسور قرطاج.

تشكيل تونس

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد دراجر - نادر غندري - منتصر طالبي - علي عبدي

خط الوسط: عيسى بلال العيدوني - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري

خط الهجوم: فراس بلعربي - نعيم السليتي - طه ياسين الخنيسي

وشارك علي معلول كبديل منذ الدقيقة 66، فيما حل سيف الدين الجزيري بديلًا في الدقيقة 76.

فرجاني ساسي علي معلول تونس كأس الأمم الافريقية تصفيات أمم إفريقيا غينيا الاستوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

موضوعات متعلقة

إسبانيا تتعادل مع البرتغال 1-1 في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تتقدم على البرتغال في الشوط الأول.. فيديو

دوري الأمم الأوروبية .. رونالدو خارج تشكيل البرتغال.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا

معلول والجزيري على مقاعد بدلاء تونس أمام غينيا الاستوائية في التصفيات

مدرب جنوب أفريقيا: بيرسي تاو يحتاج وقتا للتعافي ذهنيًا بعد خسارة النهائي

ادعم محمد صلاح.. ليفربول يفتح باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في الموسم

رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع أنطونيو روديجير قادمًا من تشيلسي

تحذير لمنتخبات المونديال.. الأرجنتين تكتسح إيطاليا بثلاثية مع الرأفة وتتوج بكأس الأبطال

ترشيحاتنا

أمريكا.. إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار خلال جنازة بولاية ويسكونسن

عماد الدين حسين: نحترم المعارضة الوطنية والإخوان لا وجود لهم في الحوار الوطني

الأولى على إعدادية القاهرة: نفسي أدخل طب

لمساعدة الأوكرانيين.. صحفي روسي حائز على نوبل يعرض الجائزة في مزاد

هانيا الحمامي تهزم نور الشربيني وتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

رابطة تجار السيارات: الصين تصنع ثلث إنتاج العالم ..وتأثرت بأزمة كورونا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

شيرين سيف النصر تقرأ عدة أعمال فنية لاختيار الأنسب للعودة للتمثيل

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

فيديو

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ