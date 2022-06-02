تونس تفتتح مشوارها في تصفيات أمم أفريقيا برباعية في شباك غينيا الإستوائية

اكتسح منتخب تونس، نظيره غينيا الإستوائية بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023.

افتتح نعيم السليتي التسجيل لـ تونس في الدقيقة 56، أعقبه سيف الدين الجزيري بالهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة 77 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها السليتي من الجهة اليمنى.

وأحرز يوسف المساكني الهدفين الثالث والرابع لتونس في الدقيقتين 80، 85 مؤكدًا انتصار نسور قرطاج.

تشكيل تونس

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد دراجر - نادر غندري - منتصر طالبي - علي عبدي

خط الوسط: عيسى بلال العيدوني - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري

خط الهجوم: فراس بلعربي - نعيم السليتي - طه ياسين الخنيسي

وشارك علي معلول كبديل منذ الدقيقة 66، فيما حل سيف الدين الجزيري بديلًا في الدقيقة 76.