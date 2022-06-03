بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارمن سليمان في الصورة مرتدية فستانا أسود واعتمدت مكياج جذاب ، وهو ما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن شاركت النجمة كارمن سليمان، في تجربة "سكاي دايفينج"، في برنامج "نجوم السماء"، من فوق محافظة الفيوم.

وعلقت كارمن سليمان، على التجربة، قائلة :"دي أكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي، وأنا كنت مبسوطة اوي، وإحساس يجنن، وكنت طايرة، وكنت فاكرة أني هخاف، وما خفتش خالص".

وأضافت كارمن سليمان: "دي تاني مرة آجي فيها الفيوم، وسعيدة بالتجربة، ولم أتوقع انها هتكون حلوة اوي كده".

على جانب آخر، كشفت الفنانة كارمن سليمان، فى لقاء ببرنامج B my guest الذى يقدمه الإعلامي بلال العربي على موقع يوتيوب، عن تعرضها للتنمر.

وقالت كارمن سليمان: “كنت طالعة لايف وواحدة قالتلي كنتي زمان بتلبسي إزاي، وردت عليها مين فينا وهو صغير معندوش صور فضيحة، وكمان كلنا كنا زمان كدة عادي”.