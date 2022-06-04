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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسجلا 9550 جنيها للطن.. استقرار سعر الدقيق في السوق المحلية

الدقيق
الدقيق

سجل سعر الدقيق استقرارا في السوق المحلية المصرية، حيث بلغ سعر الدقيق 9,550 جنيه للطن، وفقا لتقرير الاتحاد العام للغرف التجارية. 

وينشر “صدى البلد” أسعار الدقيق الزيرو والردة، حيث استقر سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن إلى 9,550 جنيه، كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية، ليصل إلى 9,700 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 5,700 جنيه.

يذكر أن الدقيق يعد من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائها، حيث يدخل في صناعة الكثير من السلع المختلفة، وقد شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

وتعد الدولة المصرية من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم الاستيراد من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مائة مليون مواطن.

كما تعد كل من روسيا وأوكرانيا المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر، ولذلك تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في الأزمة الأخيرة للدقيق.

السلع الغذائية أوكرانيا الغرف التجارية رغيف العيش الدولة المصرية السوق المحلي روسيا وأوكرانيا

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