الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة من الخبرات المختصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

ووجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وقيام وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالبيانات الدقيقة لدعمها في أداء مهامها.

كما وجه بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لأسم من توفى منهم تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى "وسام القضاء المصري".

ومنح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية لاعضاء الهيئات القضائية المتميزين.