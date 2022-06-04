التموين: حصص الأفراد من الخبز على بطاقة التموين كما هي

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين في الاسكندرية، إن هناك جدلا حول تغير نظام صرف الخبز على بطاقة التموين مؤكدا "مافيش حاجة حصلت حصة المواطن ثابتة خمسة أرغفة لكل فرد في البطاقة وبيصرف حصة يومية، وطلعت شائعات أن المواطن هيصرف يوم وسوف ينتظر حتى اليوم الثالث، ونجم عنها شائعات زي تخفيض حصص المخابز أو أن حصته من الدعم الخاص بالخبز هتقل وهو كلام عاري من الصحة حصة المواطن ثابتة خمسة أرغفة لكل فرد على بطاقة التموين".

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": كل ماهنالك أن هناك بعض المواطنين يقومون بصرف حصة يوم أو إثنين أو ثلاثة لتخزينها بدلاً من التوجه للافران بشكل يومي بصرف الحصة اليومية ومن الطبيعي عند قيام المواطن في يوم من الايام بصرف حصة يومين أو ثلاثة دفعة واحدة أنه لن يتوجه لصرف حصته إلا في اليوم الرابع عشان خزن حصص الايام الثلاثة السابقة وده الطبيعي وهذه ظاهرة أخذت أكبر من حجمها اليوم وسط تصاعد الشائعات رغم أنها مطبقة منذ مطلع يونيو.

أكمل : " القرار أن المواطن يصرف يومياً حصته اليومية وهي خمسة أرغفة لكل فرد على بطاقة التموين ولو صرف يومين أو ثلاثة مقدماً عشان مايرحش كل يوم حقه لكن مش هيصرف إلا في اليوم الثالث مثلاً طالما حصل على حصته مقدماً للايام السابقة فلو صرف ثلاثة ايام مسبقاً ماينفعش ينزل يوم تاني ياخد تاني لو راح السبت وأخذ معاه السبت والاحد والاثنين ماينفعش يروح ياخد تاني".

مبيناً أن النظام لم يتغير والمواطن كان بيسحب من رصيد نقاطه بشكل عادي لكن ماحدث هي ظاهرة ترك بعض المواطنين بطاقتهم لدى بعض المخابز وكان صاحب المخبز ممكن يصرف بيها من غير علم المواطن لانه كان ممكن يضرب بيها عادي والمواطن يجي اليوم التالي يصرف وياخد مش باين قدامه أن صاحب المخبز بياخد من رصيد نقاطه لكن وفقاً للنظام الجديد ده مش هيحصل حتى لو ساب البطاقة عند المخبز.

وأوضح أن "مشاغل المواطنين اليومية ومع تركهم البطاقة لدى بعض أصحاب المخابز كان ممكن على مدار الشهر يتسرب من حصته خمسين أو 100 رغيف لكن القرار الاخير معناه أن المواطن يكون على دراية بما سيتم صرفه وماتبقى منه".