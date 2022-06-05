مجدي افشة يشارك صورا من مران المنتخب: خطوة جديدة

شارك مجدي افشة، نجم النادي الأهلي، صورا جديدة له من تدريب المنتخب اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وعلق مجدي افشة: “خطوة جديدة”.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا مع غينيا وأثيوبيا ومالاوي.

وشهدت قائمة المنتخب المعلنة استبعاد 15 لاعبا وهم رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش ومحمد حمدي ظهير بيراميدز وعلى جبر مدافع بيراميدز وخالد الغندور لاعب وسط الاتحاد السكندري ومصطفى شلبي جناح إنبي ومحمد كناريا لاعب وسط سموحة ومروان حمدي مهاجم سموحة ، ومحمود مرعي مدافع فيوتشر وأحمد رفعت جناح فيوتشر ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز و أحمد عبدالقادر ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد شريف لاعبي الأهلي.