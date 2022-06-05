لثاني مرة.. فيفو تؤجل إطلاق هاتفها vivo T2 | صور

قامت شركة فيفو Vivo الصينية تأجيل موعد إطلاق هاتفها Vivo T2 5G من فئة الهواتف المتوسطة للمرة الثانية لأسباب غير معلومة، حيث كان من المقرر الإطلاق الرسمي في الثالث والعشرين من شهر مايو الماضي ثم أجلت الشركة الإطلاق إلى السادس من شهر يونيو الجاري، والآن تؤجله مجددًا لوقت غير محدد.

وبحسب موقع Gsmarena، من الصعب توقع سبب رئيسي وراء استمرار فيفو في تأخير الإطلاق هاتف vivo T2، خاصة أن الهاتف ليس جديدًا، بل يتشابه كثيرا مع هاتف iQOO Neo6 SE الذي تم إطلاقه في وقت سابق في شهر مايو الماضي.

وفقا للتسريبات التي نشرتها فيفو عن الهاتف الشهر الماضي، سيأتى هاتف فيفو Vivo T2 5G بشاشة قياس 6.62 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

سيقدم هاتف فيفو Vivo T2 5G كاميرا ثلاثية خلفية بدقة فائقة الرئيسية 64 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GN5 ، من تصنيع شركة سامسونج مع عدسة فائقة الدقة 8 ميجابكسل ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سيعمل هاتف فيفو Vivo T2 5G بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

كما سيتوافر الهاتف بلونين، ومن المتوقع أن تُعرف تفاصيل الأسعار عندما تعلن فيفو رسمياًعن إطلاق هاتف Vivo T2 5G.