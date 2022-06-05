اتحاد عمال مصر: تفعيل قرارات الرئيس ترسخ الاستقرار المجتمعي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية يعتبر "نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد.

وأضاف "البدوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن "مبادرة الحوار" تُعيد بحث ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي من جديد، بعد عبور التهديدات والمخاطر والتحديات المختلفة، وصولا إلى حالة من الاستقرار الحالي.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن المساهمة في تفعيل قرارات الرئيس السيسي والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية القيادة السياسية، والتي تهدف إلى ترسيخ حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري، وتمثل خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.

