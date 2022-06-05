عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد عمال مصر: تفعيل قرارات الرئيس ترسخ الاستقرار المجتمعي

مجدي البدوي، نائب
مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية يعتبر "نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد.

 

وأضاف "البدوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن "مبادرة الحوار" تُعيد بحث ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي من جديد، بعد عبور التهديدات والمخاطر والتحديات المختلفة، وصولا إلى حالة من الاستقرار الحالي.

 

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن المساهمة في تفعيل قرارات الرئيس السيسي والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية القيادة السياسية، والتي تهدف إلى ترسيخ حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري، وتمثل خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

محمد صلاح يقترب من برشلونة مجانا.. قصة ارتباط تاريخية بالبرسا.. فيديو

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

بعد انخفاضه 300 جنيه.. أسعار الأرز الأبيض والشعير بالسوق المحلي

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

ترشيحاتنا

أوكرانيا تستعيد السيطرة على نصف مدينة سيفيرودونيتسك

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

إيران تستدعي سفير الهند وتبلغه احتجاجها على الإساءة للنبي محمد

المركزي: 78.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بين البنوك خلال 2020

وزير الخارجية يبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة مع البنك الدولي

نابي كيتا يقود منتخب غينيا أمام مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ