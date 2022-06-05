أسعار فئات بيجو 3008 موديل 2022 في مصر .. صور

تقدم السيارة بيجو 3008 موديل 2022 داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من التقنيات سواء كانت تتعلق بأنظمة الحماية أو وسائل الرفاهية والتحكم، بالاضافة إلى تصميمها الخارجي الرياضي من فئة الـ SUV.

بيجو 3008 موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع “صدى البلد” أسعار فئات السيارة بيجو 3008 موديل 2022 في السوق المصري.

مواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2022

دعمت السيارة بيجو 3008 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء سداسية السرعات.

بيجو 3008 موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة بيجو 3008 موديل 2022 إلى 206 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

بيجو 3008 موديل 2022

وترتكز السيارة بيجو 3008 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2675 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4447 مم، وبعرض يبلغ 1841 مم، و 1615 مم للارتفاع، مع 187 مم للخلوص الأرضي، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لترًا، وخزان وقود بسعة 53 لترًا.

بيجو 3008 موديل 2022

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 639.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 689.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 764.990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 769.990 جنيه.