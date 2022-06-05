عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات بيجو 3008 موديل 2022 في مصر .. صور

تعرف على اسعار فئات
تعرف على اسعار فئات بيجو 3008 موديل 2022 في مصر

تقدم السيارة بيجو 3008 موديل 2022 داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من التقنيات سواء كانت تتعلق بأنظمة الحماية أو وسائل الرفاهية والتحكم، بالاضافة إلى تصميمها الخارجي الرياضي من فئة الـ SUV.

بيجو 3008 موديل 2022 

وفي هذا السياق يقدم موقع “صدى البلد” أسعار فئات السيارة بيجو 3008 موديل 2022 في السوق المصري.

 

مواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2022 

 

دعمت السيارة بيجو 3008 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء سداسية السرعات.

بيجو 3008 موديل 2022 

وتصل السرعة القصوى للسيارة بيجو 3008 موديل 2022 إلى 206 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

بيجو 3008 موديل 2022 

وترتكز السيارة بيجو 3008 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2675 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4447 مم، وبعرض يبلغ 1841 مم، و 1615 مم للارتفاع، مع 187 مم للخلوص الأرضي، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لترًا، وخزان وقود بسعة 53 لترًا.

بيجو 3008 موديل 2022 

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 639.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 689.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 764.990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 769.990 جنيه.

بيجو 3008 موديل 2022 
بيجو دعاء صلاة الاستخارة موديل 2022 بيجو 3008 السيارة بيجو 3008 موديل 2022 اسعار فئات السيارة بيجو 3008 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

محمد صلاح يقترب من برشلونة مجانا.. قصة ارتباط تاريخية بالبرسا.. فيديو

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

بعد انخفاضه 300 جنيه.. أسعار الأرز الأبيض والشعير بالسوق المحلي

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

ترشيحاتنا

ارتفاع أعداد قتلى ومصابي إطلاق نار ولاية تينيسي

أوكرانيا تستعيد السيطرة على نصف مدينة سيفيرودونيتسك

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

إيران تستدعي سفير الهند وتبلغه احتجاجها على الإساءة للنبي محمد

المركزي: 78.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بين البنوك خلال 2020

وزير الخارجية يبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة مع البنك الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ