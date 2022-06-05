بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة اتحاد جدة

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة جدة، استعدادا لخوض مباراة الاتحاد السعودي الودية، في إطار تحضيرات الفريق لاستئناف مباريات الدوري والكأس بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

كانت بعثة بيراميدز، وصلت إلى جدة عصر اليوم استعدادا لخوض المباراة الودية التي تقام في السادسة والنصف من مساء الاثنين على ملعب نادي الاتحاد السعودي.

وجرى التدريب بملعب الاتحاد، واستمر قرابة ساعة ونصف، بقيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس والذي اجتمع باللاعبين مؤكدا عليهم أهمية اللقاء الودي القوي والذي يأتي في مرحلة مهمة، واشتمل المران على بعض الوحدات الفنية والخططية والبدنية.

ومن المنتظر أن تعود بعثة بيراميدز إلى القاهرة يوم الأربعاء بعد انتهاء رحلتها إلى السعودية لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لاستكمال مباريات الدوري وكأس مصر.