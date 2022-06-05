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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تفكر في شاحنة صغيرة تنافس فورد مافريك.. صور

تويوتا تفكر في شاحنة
تويوتا تفكر في شاحنة صغيرة لمنافسة فورد مافريك

أطلقت فورد مافريك وهيونداي سانتا كروز قطاع الشاحنات الصغيرة المدمجة في الولايات المتحدة، حيث عادت هذه الفئة من السيارات بعد التخلي عنها في العقد الماضي بسبب زيادة أحجام الشاحنات، مع وصول هاتين الشاحنتين إلى الحياة في العام الماضي، مما أعاد اهتمام الأمريكيين بالشاحنات الأصغر.

 تويوتا تفكر في شاحنة صغيرة لمنافسة فورد مافريك

كانت سانتا كروز من بين أكثر السيارات التي بيعها في العام الماضي، بينما توقفت شركة Ford عن تلقي طلبات شراء Maverick في وقت سابق من هذا العام بسبب الطلب الهائل، حققت Maverick و Santa Cruz مبيعات تصل إلى 50000 وحدة منذ بداية العام.

 

كان هناك صانع سيارات واحد يفكر في إعادة الدخول إلى قطاع الشاحنات الصغيرة المدمجة في الولايات المتحدة والانضمام إلى المعركة وهو شركة تويوتا اليابانية

 

قال جاك هوليس نائب الرئيس الأول لعمليات السيارات في تويوتا موتور أمريكا الشمالية أن "هناك مساحة" في تشكيلة تويوتا تحت تاكوما متوسطة الحجم الآن، السؤال هو كيف تملأه؟ وأضاف هوليس أن تويوتا "واصلت النظر" في قطاع الشاحنات المدمجة "واستمرنا في البحث لفترة طويلة.

 تويوتا تفكر في شاحنة صغيرة لمنافسة فورد مافريك

من الجدير بالذكر أن الجيل الأول من تويوتا تاكوما تم تصنيفها على أنها سيارة بيك آب صغيرة الحجم، وقد انتقلت إلى الفئة متوسطة الحجم في عام 2004 عندما قدمت تويوتا طراز الجيل الثاني.

 

تعمل تويوتا على موازنة تنظيم الانبعاثات الخاص وحجم السيارة فالأولى صارمة بشكل عكسي في الولايات المتحدة، لن تكون مفاجأة إذا قام صانع السيارات الياباني بوضع خطط جديدة نظرًا للربحية التي تجلبها هذه الفئة في السوق.

 

فورد فورد مافريك هيونداي هيونداي سانتا كروز الولايات المتحدة Maverick

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