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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط ثروة إيلون ماسك بحوالي 17 مليار دولار

ايلون ماسك
ايلون ماسك

هبط ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك بحوالي 17 مليار دولار .

جاء ذلك بعدما أفادت تقارير أن مؤسس تسلا يرغب في خفض إجمالي عدد العاملين بالشركة بنحو 10%

وتراجع سهم سلا بأكثر من 9% مما قلص ثروة أغنى رجل في العالم عند 216.8 مليار دولار.

فعلها إيلون ماسك وأغنياء العالم.. ماذا تعرف عن قاعدة الخمس ساعات؟

رغم قرار الاستغناء عن موظفي مصنع تسلا.. إيلون ماسك يتراجع

قرار صادم.. إيلون ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا

 

وكانت قناة العربية عرضت تقريرا عن اتخاذ رجل الاعمال الامريكي "ايلون ماسك " قرارا مفاجئا ضد موظفي شركة " تسلا " وإرساله رسالة إلكترونية تخبرهم باضطراره لتسريح ١٠ % منهم.

وأضاف التقرير أن ماسك برر استغناءه عن موظفي شركة تسلا  بالوضع الاقتصادي السيء .

وأشار التقرير إلى أن ماسك أوقف عمليات التوظيف مؤقتا  في جميع فروع شركة  تسلا بدول العالم.

وكان ماسك قد هدد موظفيه بالطرد في حالة عدم العودة للعمل من المكتب بعد عامين من عملهم بالمنزل بسبب كورونا ، الا انه تراجع عن القرار فيما بعد.

 

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