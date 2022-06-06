بريطانيا: التحركات الروسية على جزيرة الثعبان تعزز حصارها للساحل الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز من الجو وأصابت بنية تحتية للسكك الحديدية في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وأضافت الوزارة في إفادة على «تويتر» أن القتال العنيف مستمر في مدينة سيفيرودونيتسك وأن القوات الروسية تتجه نحو سلوفيانسك.

وقالت وكالة الاستخبارات البريطانية إن التحركات الروسية على جزيرة الثعبان تعزز حصارها للساحل الأوكراني، مشيرة إلى معارك عنيفة تدور في دونباس وسط تقدم للقوات الروسية.

وتابعت الدفاع البريطانية بالقول إن القوات الروسية قد تنقل بعض دفاعاتها الجوية إلى جزيرة الثعبان.

ومن جانبه، حذر حاكم لوجانسك من معارك شوارع عنيفة في سيفيرودونتسك، لافتا إلى أن وضع الجيش الأوكراني في تراجع.

كما أفادت الإدارة العسكرية في لوجانسك بأن القوات الروسية تقتحم سيفيرودونيتسك وحرب شوارع في المدينة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه سيقصف أهدافا جديدة في أوكرانيا إذا زودتها الدول الغربية بصواريخ بعيدة المدى.

ويقول مسئولون أوكرانيون في سيفيرودونيتسك، وهي ساحة المعركة الرئيسية في الشرق حيث ركزت روسيا قواتها مؤخرا، إن هجوما مضادا أدى لاستعادة نصف المدينة.

