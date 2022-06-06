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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعتزم إطلاق أول هاتف في العالم يشحن بالكامل في 10 دقائق

فيفو تعتزم إطلاق
فيفو تعتزم إطلاق أول هاتف في العالم يشحن في 10 دقائق

كشفت أحدث التسريبات أن شركة فيفو Vivo الصينية الرائدة التي تعمل على تطوير هاتف جديد يأتي تحت اسم iQOO 10 Pro بقدرات شحن فائقة حيث تصل قدرة الشحن السلكي 200 واط، ومن المتوقع إطلاق الهاتف في نهاية هذا العام.

 

ووفقا لما ذكره موقع Gsmarena، سيوفر محول V2001L0B0-CN لهاتف iQOO 10 Pro حوالي 20 فولت عند شحن 10 أمبير كما سيكون  قادرًا أيضًا على توفير شواحن لاسلكية بجهد 20 فولت بمعدلات 3.25 أمبير ، والتي تُترجم إلى سرعة شحن لاسلكي بقدرة 65 واط.

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وفقا لمنصة Digital Chat Station فإن الهاتف يختلف عن الإصدار السابق حيث يقوم الهاتف الرائد الحالي لفيفو iQOO 9 Pro بشحن سريع بقدرة 120 واط عبر الشحن السلكي و 50 واط عبر الشحن اللاسلكي.

 

وعلى الرغم من أنه لم تُعرف سعة بطارية الهاتف الذكي iQOO 10 Pro بعد ، إلا أنه من المتوقع أن تتميز بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة والتي ستشحن بنسبة 100٪ في حوالي من  10 إلى 12 دقيقة.  ومع ذلك ، لا تفيد التنبؤات  أن يستمر الهاتف لفترة طويلة جدًا لأن بطارية الهاتف سريع الشحن تهدد بالاستنفاد قبل نهاية اليوم.

 

وجدير بالذكر أنه ليس جديدًا في عالم الصناعة، وجود الشاحن السريع بقدرة تصل إلى 200 واط، حيث قامت شركة ريلمي لصناعة الهواتف الذكية الرائدة أيضًا شاحن تتراوح سرعاته بين 100 و 200 واط. و حرصًا على سلامة المستهلك ، اكتفى الهاتف الذكي Realme GT Neo3 بشاحن سريع قدرته 150 واط فقط ، ولكنها بذلك تصبح أسرع سرعة شحن على مستوى العالم حتى الآن.

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