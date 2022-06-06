تونس تحقق فائضا بقيمة 314 مليون دينار في الثلث الأول من 2022

أنهت ميزانية الدولة التونسية الثلث الأول من سنة 2022 بفائض قدرت قيمته ب314 مليون دينار، مقابل عجز ب885 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما أظهرته وثيقة "النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022"، نشرتها وزارة المالية.

ويفسر تحسن نتائج تنفيذ الميزانية بفضل زيادة مواردها بنسبة 20 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 7،7 مليار دينار فى مارس 2021 إلى 9،3 مليار دينار فى مارس 2022 تبعا لنمو العائدات الجبائية بنسبة 14،2 بالمائة لتبلغ قيمتها 8،5 مليار دينار والعائدات غير الجبائية بنسبة 177 بالمائة إلى 641 مليون دينار.

وفيما يتعلق بأعباء الميزانية، فقد زادت بشكل طفيف في حدود 3 بالمائة بقيمة 8،9 بالمائة مليار دينار نتيجة، تزايد نفقات التدخل بحوالي 16 بالمائة إلى 1،8 مليار دينار وأعباء التمويل (تمويل فائدة الدين) ب13،5 بالمائة إلى 1،2 مليار دينار.

في المقابل، شهدت نفقات التأجير زيادة طفيفة لم تتجاوز 1،4 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5،14 مليار دينار خلال الثلث الأول من سنة 2021 إلى 5 مليار دينار في مارس 2022 الشيء ذاته بالنسبة لنفقات التصرف التي تراجعت بنسبة 31 بالمائة إلى 251 مليون دينار.

وتقلصت بدورها موارد الخزينة بنسبة 30 بالمائة لتبلغ مستوى 2،1 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار خلال الثلث الأوّل من سنة 2021. وتمّ تخصيص هذه الموارد لسداد أصل الدين.