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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | المركزي للإحصاء حالة طلاق كل دقيقتين.. وزيرة البيئة: مصر تتجه لمشروعات الطاقة المتجددة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :

هي دي القاعدة.. عمرو أديب: الناس بتعمل مشروعات علشان تبيعها..فيديو
قال الإعلامي عمرو أديب، إن  كل دول العالم  يأتي عليها وقت وتتجه إلى بيع جزء من مشاريع كبرى لديها لجذب مزيد من الاستثمارات والأموال.

وأضاف أديب في برنامجه " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر":"الناس بتعمل مشروعات عشان تبيعها وهذه هي القاعدة ".

وتابع :"بيع حصص من شركات للاستثمار توفر لنا أموالا وسيولة من أجل التطوير بشكل أكبر والحفاظ على الاستثمارات وزيادة حجم الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل ".

وأكمل عمرو اديب:"  شركة موانئ  دبي باعت جزءا من حصتها لجذب المزيد من الاستثمارات، مضيفا:" الناس ساعات بتحتاج سيولة وكاش ".

 

لميس الحديدي: على وزير الرياضة تقييم الأوضاع داخل 3 اتحادات
قالت الاعلامية لميس الحديدي إن أزمة محمد الشوربجي، موقف صعب يحمل في طياته خليط من المشاعر الوطينة والانسانية ولكن الأكيد أنه لا أحد يحب أن لاعب بلده يلعب لدولة أخرى.

 
وتابعت لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: “لكن يجب علينا أن تكون نظرتنا موضوعية للأمور عندما نجد أن الشوربجي لم يكن الوحيد وحدث لآخرين مثل أبطال المصارعة وأبطال ألعاب القوى ورفع الأثقال، لكن أتمنى يكون قرار شخصي من الشوربجي”.


وأوضحت لميس الحديدي أن المقلق في الأمر أن يكون قراراه ناجم عن جزء من الوجع الإنساني ومشاكل مع الاتحاد المصري للإسكواش أو المسئولين عن منظومة الرياضة في مصر، قائلة: "إحنا عندنا شباب واعد في كافة الألعاب وفيه منهم بيعانوا من مشكلات كثيرة".

 

بواقع واحدة كل دقيقتين!.. الإحصاء: 254 ألف حالة طلاق في 2022
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم وإمداد لجنة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالمعلومات، مضيفا أن يوم 30 يونيو سنصدر بيانا هاما بشأن حالات الطلاق والزواج في مصر.  

وأضاف بركات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن هناك 222 ألف حالة طلاق في عام 2020، ولدينا حالة طلاق كل دقيقتين، وحالات الطلاق ارتفعت 13% في 2021.

وتابع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الطلاق في مصر سنويا، ولدينا 254 ألف حالة في 2022 مستدركا أن 9% من حالات الطلاق في العام الثاني للزواج.

معملش حاجة غلط..عمرو أديب عن تمثيل الشوربجي لانجلترا: قالبين الدنيا عليه لي
قال الإعلامي عمرو أديب،  تعليقا على قرار محمد الشوربجي لاعب الإسكواش تمثيل إنجلترا بدلا من مصر، :" مش شايف الراجل عمل حاجة غلط خالص ".

حقه.. أول تعليق من الاتحاد المصري للإسكواش على واقعة محمد الشوربجي.. فيديو

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إن اللاعب محمد الشوربجي عاش في إنجلترا 16 عاما وقرر استكمال حياته هناك، معقبا: "قرر تكملة حياته في انجلترا".

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأزمة الإقتصادية الحالية غير مسبوقة، مؤكدا أنه يتم التعامل معها بقرارات غير مسبوقة  لتجاوزها.

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا جميعنا نتفق على وصول الدعم لمستحقيه، مضيفا أن هناك أشخاصا يحصولون على الدعم وهم في الأساس لا يستحقونه.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن كل المستشفيات والكوادر الطبية تعمل بكل جهد وتقوم بدور عظيم.

كشف هلال بدوي، مهندس زراعي، والد الطفلة المغتصبة في مدينة أشمون بالمنوفية، التفاصيل  التي تعرضت لها ابنته.

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن  دفع الفواتير إلكترونيا يساعد في عدم تراكم الفواتير على المواطن.

قال الدكتور ياسر مصطفي مدير معهد بحوث البترول إن هناك تواصل مباشر بين المعهد ومعظم شركات البترول من خلال تقديم خدمات ولدينا معامل مركزية على أعلى تقنيات لحل جميع المشكلات.

قال الإعلامي محمد الباز، إن المسئول الهندوسي الذي أساء للنبي؛ تافه وتحدث ببذاءة، لكن هو لم يهاجم الرسول، وإنما سخر من المسلمين.

خصص الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، فقرة للحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد وتعديلاته.

 

عوض تاج الدين: جهود مصر في مكافحة الملاريا حققت معجزة.. فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن كل المستشفيات والكوادر الطبية تعمل بكل جهد وتقوم بدور عظيم.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، ان مصر أصبحت خالية من فيروس سي، مشيرا إلى أن الدولة ونجحت في القضاء عليه.

وتابع  مستشار رئيس الجمهورية للشئن الصحية، أن جهود مصر في مكافحة مرض الملاريا، كانت بمثابة معجزة، مؤكدا أنه لا يوجد لقاح لهذا المرض حتى الأن.

وأشار تاج الدين إلى أن نسبة الدرن والسل والملاريا أصبحت قليلة، وكلها أحد الأسباب الرئيسية للالتهاب الكبدي.
 

لمواجهة تغير المناخ.. وزيرة البيئة: مصر تتجه لمشروعات الطاقة المتجددة
قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الرئيس السيسي كلفنا بتوعية المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة و التركيز على الشباب والأطفال .

وأضافت  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور“: ”يتم عقد ندوات كثيرة للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ".

وتابعت الوزيرة:" الريف به مخلفات زراعية وروث الحيوانات، ويتم إنشاء  وحدات كي تنتج سمادا عضويا من روث الحيوانات، وتم إنشاء  26 شركة ناشئة توفر فرص عمل للشباب لإنتاج سماد عضوي  للريف المصري ".

وأكملت: "تم بذل مجهودات كبيرة من  الدولة للحفاظ على البيئة "، مضيفة:" أزمة تغير المناخ متواجدة في العالم وكافة الدول تتأثر بالتغيرات المناخية ".

عمرو أديب لميس الحديدي محمد الشوربجي خيرت بركات حالة طلاق

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