فورد تخفض إنتاج طراز فوكس بألمانيا وشائعات عن إغلاق وشيك للمصنع

تخطط شركة "فورد" الأمريكية لخفض حجم إنتاجها من طراز "فورد فوكس"، حيث زعم تقرير من أوتوموتيف نيوز أن عملاق صناعة السيارات الأمريكية يخطط لخفض الإنتاج بشكل كبير في مصنعه في ألمانيا.

أفاد التقرير أن مصنع فورد في سارلويس بألمانيا، الذي ينتج حاليًا طراز فوكس القياسي و فورد فوكس ST الرياضية، سيخفض الإنتاج بحلول يوم 29 أغسطس.

وزعم التقرير أن مستقبل المصنع على المدى الطويل ، الذي افتتح في 1970 ، أصبح موضع شك، حيث من المتوقع الإعلان عن قرار بشأن المصنع بحلول نهاية يونيو، وتعد هذه الأخبار متوقعة وغير مفاجئة خاصة مع استراتيجية فورد خلال الأعوام الماضية.

في العام الماضي فقط ، أغلقت شركة فورد جميع مصانعها في الهند بعد 27 عامًا. في العام السابق ، أغلقت مصنع محركاتها في Bridgend، ويلز المملكة المتحدة، مع الاستغناء عن 1700 عامل.

وصرح ماركوس تال ، رئيس مجلس أعمال Ford Saarlouis ، أن هذا خفص حجم الإنتاج يزيد المخاوف من الاستغناء عن موظفين رئيسيين في المصنع بألمانيا. يشارك حاليًا حوالي 6190 عاملاً في منشأة فورد بـ Saarlouis.

وتفاقمت مخاوف تسريح العاملين بعد أن اختارت شركة فورد استثمار 1.59 مليار جنيه إسترليني في مصنعها في كولونيا ، حيث تبني حاليًا فورد فيستا، بدلاً من Saarlouis ، كجزء من استراتيجيتها في التحول الكهربائي واسع النطاق في أوروبا.

الجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، تم بيع 5 آلاف وحدة فقط من طراز "فورد فوكس" ، مقارنة بـ 10 آلاف في العام السابق ، وفقًا لأرقام Jato Dynamics. من ناحية أخرى ، تعد سيارة فورد بوما ذات الحجم والأبعاد المماثلة لفوكس ولكنها بخلوص أرضي مرتفع من أكثر السيارات مبيعًا في القارة الأوروبية، حيث بيعت ما يقرب من 13 ألف وحدة في شهر أبريل الماضي.