محافظ كفر الشيخ يشهد تنفيذ خطة إخلاء سريع بإدارة شرق التعليمية.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، خطة إخلاء سريع بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وطاقم سيارة الإسعاف، وإيهاب النشرتي، مدير إدارة الأزمات بالمديرية.

واستغرقت خطة الإخلاء دقيقتين فقط، وبمجرد إطلاق صفارة الإنذار، بدأ نزول العاملين والعاملات من الطوابق الثلاثة، الطابق الثالث أولا وعقب التأكد من إخلائه، تم إخلاء الطابق الثاني.

وكان قد تم إخلاء الطابق الأول، وجرى إخماد نيران اشتعلت في أحد جوانب الإدارة عن طريق طفايات الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي، وتواجد فريق من الهلال الأحمر داخل الإدارة، وخارجها سيارات الحماية المدنية ومن خلفها سيارة الإسعاف وبها طاقم طبي، وتم التعامل مع أحد الحالات طبياً.

وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر لكل المشاركين في خطة الإخلاء السريع.

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