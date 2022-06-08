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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أسباب غير متوقعة للرغبة الزائدة في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل

التوابل
التوابل

يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام لأسباب عديدة فهي علامة على التغيرات الهرمونية أو الإجهاد المزمن أو الحمل أو اضطرابات الأكل. من المعروف أن الكابسيسين ، وهو المركب النشط الأساسي في أنواع مختلفة من الفلفل الحار والمكون الرئيسي للأطعمة الغنية بالتوابل ، هو سبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

إليك  وفقا لموقع بولد سكاى الهندي الأسباب المحتملة وراء اشتهائك للأطعمة الغنية بالتوابل. 

1. الرجيم


أحد أسباب اشتهاء الأطعمة الغنية بالتوابل هو اتباع نظام غذائي. أظهرت مجلة Springer أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تكون بسبب نقص التغذية أو قمع الرغبة في تناول أطعمة معينة.

قد يشتهي الشخص الأطعمة الحارة لأنه قد يعاني من نقص في مادة الكابسيسين (مركب حيوي في الفلفل الحار) في أجسامهم  

2. زيادة نشاط المخ


قد تزداد الرغبة الشديدة في تناول الطعام الحار أيضًا بسبب زيادة نشاط الدماغ.

3. اضطرابات الأكل


تم ربط الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة باضطرابات الأكل مثل الأكل العاطفي ، والشراهة في الأكل ، والإفراط في الأكل في العديد من الدراسات

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4. ارتفاع مؤشر كتلة الجسم


أظهرت دراسة أجريت على 108 نساء يتمتعن بصحة جيدة تتراوح أعمارهن بين 20 و 37 عامًا ، أن النساء ذوات كتلة الجسم الأعلى يبلغن عن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة مثل الشوكولاتة والآيس كريم والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل.

على الرغم من أن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة القائمة على الشوكولاتة أو الحلويات ، إلا أن الطعام الحار كان أيضًا على القائمة. قد يؤدي زيادة كتلة الجسم أو الوزن إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

5. كونك حامل

من بين أكثر أنواع الأطعمة التي تشتهيها النساء الحوامل ، تشكل الأطعمة الغنية بالتوابل 3.3 في المائة ،

6. الاكتئاب

 عندما يكون الشخص مكتئبًا أو يعاني من قلق مزمن ، قد يشتهي الأطعمة الغنية بالتوابل لأن نفاذة الكابسيسين في هذه الأطعمة قد تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب وتمنحهم إحساسًا بالسعادة.

 

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