اكتشف فوائد الكركديه .. 7 مزايا أبرزها إنقاص الوزن والوقاية من السرطان

يعد الكركديه من أشهر المشروبات العالمية ويدخل فى صناعة بعض أنواع الحلوى وفى نفس الوقت يمنح الجسم عدد كبير من الفوائد الصحية.

نعرض لكم الفوائد الصحية للكركديه ، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ clevelandclinic ”.

يحمي من مضادات الأكسدة

نبات الكركديه غني بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين سي والأنثوسيانين و تدمير الجزيئات الضارة المعروفة بالجذور الحرة داخل جسمك والتى تسبب أمراضا عديدة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

يحارب الالتهابات

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية الصغيرة قدرة الكركديه على مقاومة الالتهاب الذي يلعب دورًا كبيرا في تطور العديد من الأمراض بما في ذلك السرطان والربو ومرض الزهايمر وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي ولكن هناك حاجة لمزيد من البحث .

خفض ضغط الدم

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى.

خفض نسبة الكوليسترول

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة صحية أخرى تؤثر على ملايين البالغين وتساهم في الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن اختلفت الدراسات في النسبة التى يخفضها الكركدية من الكوليسترول لذا فإن هذه النقطة بحاجة للبحث.

فقدان الوزن

تظهر العديد من الدراسات تأثيرًا إيجابيًا على إنقاص الوزن مما قد يساعد في منع السمنة ،ولكن هذه الدراسات استخدمت مستخلص الكركديه ، وهو شكل أكثر تركيزًا من مشروب الكركديه

يحارب البكتيريا

في الدراسات المختبرية وجد الباحثون أن الكركديه له خصائص مضادة للبكتيريا إلا أن الباحثين يدرسون فعاليته في البشر.

صحة الكبد

وفقًا لعدة دراسات يحمي المستخلص الكبد من مجموعة متنوعة من السموم ويرجع ذلك على الأرجح إلى نشاطه القوي كمضاد للأكسدة حتى أنه أظهر بعض النشاط المضاد للسرطان في الاختبارات المعملية لخلايا الكبد.