عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف فوائد الكركديه .. 7 مزايا أبرزها إنقاص الوزن والوقاية من السرطان

الكركديه
الكركديه

يعد الكركديه من أشهر المشروبات العالمية ويدخل فى صناعة بعض أنواع الحلوى وفى نفس الوقت يمنح الجسم عدد كبير من الفوائد الصحية.

نعرض لكم الفوائد الصحية للكركديه ، وذلك وفقا لما جاء في موقع  “ clevelandclinic ”.

فوائد الكركديه.. يحمي من أمراض عديدة أهمها خفض الكوليسترول

تعرف على فوائد شرب الكركديه قبل النوم

يحمي من مضادات الأكسدة
نبات الكركديه غني بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين سي والأنثوسيانين و تدمير الجزيئات الضارة المعروفة بالجذور الحرة داخل جسمك والتى تسبب أمراضا عديدة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري. 

 يحارب الالتهابات
أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية الصغيرة قدرة الكركديه على مقاومة الالتهاب الذي يلعب دورًا كبيرا في تطور العديد من الأمراض بما في ذلك السرطان والربو ومرض الزهايمر وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي ولكن هناك حاجة لمزيد من البحث .

 

خفض ضغط الدم
يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى. 

خفض نسبة الكوليسترول
ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة صحية أخرى تؤثر على ملايين البالغين وتساهم في الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن اختلفت الدراسات في النسبة التى يخفضها الكركدية من الكوليسترول لذا فإن هذه النقطة بحاجة للبحث.

 فقدان الوزن
تظهر العديد من الدراسات تأثيرًا إيجابيًا على إنقاص الوزن مما قد يساعد في منع السمنة ،ولكن هذه الدراسات استخدمت مستخلص الكركديه ، وهو شكل أكثر تركيزًا من مشروب الكركديه

 يحارب البكتيريا
في الدراسات المختبرية وجد الباحثون أن الكركديه له خصائص مضادة للبكتيريا إلا أن الباحثين يدرسون فعاليته في البشر.

صحة الكبد
 وفقًا لعدة دراسات يحمي المستخلص الكبد من مجموعة متنوعة من السموم  ويرجع ذلك على الأرجح إلى نشاطه القوي كمضاد للأكسدة حتى أنه أظهر بعض النشاط المضاد للسرطان في الاختبارات المعملية لخلايا الكبد.

الكركدية أمراض القلب والسكري مرض الزهايمر انقاص الوزن ​​​​​​​health فوائد الكركدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

موضوعات متعلقة

لا تستهين بها.. آلام في المعدة تتطلب الكشف فورا

مع ارتفاع درجات الحرارة.. طرق طبيعية لعلاج التلبك المعوي

طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ زى المطاعم

فوائد الريحان للبشرة وعلاج الشيخوخة

طريقة عمل الممبار بخطوات سهلة وسريعة

بعد حادثة رحمة حسن.. كيف تنجو من عضة الكلب؟

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم بـ 6 وصفات متنوعة

بعد إصابة إفرو به .. كيف تكتشف سرطان القلب بسرعة؟

ترشيحاتنا

مصر والإكوادور تبحثان إقامة شراكة واسعة بين المصدرين والمستوردين

يرتفع بعد انكسار والطلب محدود.. أسعار الذهب في مصر اليوم

فضل شهر ذي القعدة .. 4 أمور لا تغفلها قبل مرور الوقت

إفرو: النهاية قربت .. هل حقا سرطان القلب ليس له علاج؟

أحمد الكاس: أؤيد المدرب الوطني.. والظروف تعاند إيهاب جلال |فيديو

جامعة الجلالة: لدينا 27 برنامجاً دراسياً.. واستقبلنا وفودًا من الجامعات النيجيرية والسودانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ