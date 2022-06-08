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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يرتفع بعد انكسار والطلب محدود.. أسعار الذهب في مصر اليوم

اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عالميا وذلك وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وتراجع العائد على السندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم أدنى حاجز 3% بعد تخطيه أمس.

جاء ذلك خلال تداولات الثلاثاء، شهدت فيها أسعار الذهب تحركا طفيفًا بالأسواق المحلية، مع تراجع طفيف في سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية لتقترب من أدنى مستوى لها في أسبوع، وسط توقعات قوية برفع البنوك المركزية الكبرى لـ أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من قوة الدولار .

أسعار الذهب 

وواصلت أسعار الذهب عالميا، في الارتفاع عند تسوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.40 دولار ليصل إلى 1852.10 دولار للأوقية عند التسوية.

ومن المقرر أن تصدر بيانات تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات برفع معدل الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعي يونيو ويوليو.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، أن عجز الميزان التجاري الأمريكي تراجع بوتيرة قياسية بلغت 20.6 مليار دولار في شهر أبريل على أساس شهري ليصل إلى 87.1 مليار دولار.

وفي السوق المحلية، تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الثلاثاء، مع تراجع طفيف في سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية لتقترب من أدنى مستوى لها في أسبوع، وسط توقعات قوية برفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من قوة الدولار .

أسعار الذهب في مصر اليوم 

عيار 24 (بيع) 1,145 (شراء) 1,150
عيار 22 (بيع) 1,050 (شراء) 1,054
عيار 21 (بيع) 1,002 (شراء) 1,006
عيار 18 (بيع) 859 (شراء) 862
عيار 14 (بيع) 668 (شراء) 671
عيار 12 (بيع) 573 (شراء) 575
الاونصة (بيع) 35,614 (شراء) 35,756
الجنيه الذهب (بيع) 8,016 (شراء) 8,048
الكيلو (بيع) 1,145,143 - (شراء) 1,149,714

اسعار الذهب في مصر خلال 10 ايام 

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
6 يونيو1,105966.71828.61644.46552.39
5 يونيو1,110970.90832.19647.25554.79
4 يونيو1,110970.93832.22647.27554.80
3 يونيو1,109970.77832.08647.17554.71
2 يونيو1,121981.08840.92654.04560.60
1 يونيو1,107968.46830.11645.63553.39
31 مايو1,100962.32824.84641.53549.88
30 مايو1,110970.96832.24647.29554.82
29 مايو1,109970.25831.64646.82554.42
28 مايو1,109970.48831.83646.97554.55

جرام الذهب عيار 21 

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات  تداول الذهب والمجوهرات على شبكة الانترنت، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1008 جنيهات، بفعل تراجع الاوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1847 دولارًا.

وأضاف، ان أسعار الذهب رغم تراجعها، إلا أنها لم تصل بعد إلى السعر العادل لقيمة الذهب وفقا لسعر الاوقية بالبورصة العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ظل طلب محدود الأسواق، إذ يجب أن لا يزيد سعر الذهب العادل لنحو 970 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 24 

أوضح، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1152 جنيهًا، وسجل عيار 18 مستوى 864 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 8064 جنيهًا.

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الذهب شهد ارتفاعات قوية جدا، حتى وصل إلى 1280 جنيه عيار 21، وكانت تلك ارتفعات عالمية ومحلية حيث تخطى سعره 2000 دولار، وكان الإقبال على المعدن النفيس داخليا وخارجيا، باعتباره الملاذ الآمن للدول والأفراد.

وأضاف فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أنّ أسعار الذهب مستقرة وهادئة في الفترة الحالية، بالإضافة إلى كونها جيدة ومناسبة، لافتًا إلى أن الذهب استثمار طويل الأمد، لانه موجود منذ آلاف السنوات: "مش هيصدي ولا هيجرا له حاجة".

الذهب استثمار 

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب: "أي تذبذبات في الأسعار، لازم الأسواق تاخد وتدي، ولكن الذهب استثمار جيد وأحد الأوعية الاستثمارية بجانب البنوك، ويجب أن نشكر رئيس الوزراء على الشهادات البنكية 18% و14% لأنها ساهمت بقوة في امتصاص الموجات التضخمية وعدم إحساس المواطن بها".

وأردف: "سعر الشهادات البنكية على أسعار الذهب ليس مباشرا، إذ أن سعر الذهب يتأثر بعوامل كثيرة، وبالنسبة لأسعار الحالية الناس متقلقش، حتى لو الأسعار هديت، ممكن تتخطى الأسعار السابقة، ولا يملك أي تاجر إنه يحدد سعر الذهب".

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