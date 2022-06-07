هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-6-2022، بعد ان انخفض أمس بمقدار طفيف لم يجاوز جنيها واحدا في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .

1002 لـ جرام 21

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو1002 جنيها للبيع و 1008 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1145 جنيها للبيع و 1152 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 859 جنيها للبيع و 864 جنيها للشراء.

عيار 14 يسجل 668 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو 668 جنيها للبيع و672 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي جنيها 8016 للبيع جنيها 8064 للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.614 ألف جنيه للبيع و35.83 ألف جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.145 مليون جنيه بيعا و 1.152مليون جنيه للشراء.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 35898 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 8,080 جنيه

سعر كيلو الذهب

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,154,286 جنيها

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها



وبعد مررو شهر بالتمام والكمال، على الارتفاع الكبير للذهب ليلة الجمعة 7 مايو 2022 وتحقيق الذهب مستويات هي الأعلى في تاريخه، حيث سجل الذهب وقتها مستويات 1250 جنيها للجرام من عيار 21 وهبط الذهب منذ ذلك التاريخ حتى الآن قرابة 250 جنيها للجرام، إذ تراجع الذهب ليسجل 1000جنيها للجرام في تداولات اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع سعر الدولار وكذلك هدوء المضاربة على الذهب في الأسواق.